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Bukayo Saka, la star d'Arsenal, a repris l'entraînement après une absence due à la blessure musculaire subie face au Bayern Munich en Ligue des champions.

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Un retour qui redonne à son équipe l'espoir de récupérer l'un de ses principaux atouts offensifs avant le choc très attendu face au Real Madrid en Ligue des champions, à l'Emirates Stadium, le 9 décembre prochain.

Selon la radio espagnole « COPE », ce vendredi, Saka lutte contre la montre pour se rétablir et être de la partie face au club madrilène, après avoir manqué les 7 derniers matchs d'Arsenal toutes compétitions confondues.

Mikel Arteta, l'entraîneur du club londonien, a confirmé le retour du joueur à l'entraînement, sans préciser s'il s'entraîne pleinement avec le groupe ou s'il suit un programme individuel. Il n'a pas non plus fixé de date pour son retour à la compétition.

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Saka s'était blessé lors du match face au Bayern Munich, qui s'était soldé par un nul 2-2 en Allemagne le 21 octobre dernier, dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il avait alors quitté la pelouse et entamé une période de soins et de rééducation qui l'a écarté des plans d'Arteta.

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Le retour de l'ailier anglais à l'entraînement intervient alors que le technicien espagnol avait averti, lors de déclarations le 20 novembre, que la blessure pourrait nécessiter environ 8 semaines, précisant que le joueur avait déjà effectué près de 4 semaines de soins à ce moment-là.

Il avait également expliqué qu'il était impossible de fixer précisément la date du retour de Saka et que le staff technique ne précipiterait pas son retour avant son rétablissement complet.

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Saka devrait manquer le match contre Manchester City prévu dimanche en Premier League.

Sa participation face à Brentford et Tottenham Hotspur début décembre semble également incertaine, compte tenu de la nécessité de retrouver sa condition physique et d'éviter une nouvelle rechute.

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Plusieurs médias avaient indiqué que son retour pourrait être repoussé jusqu'au match contre Manchester United, le 20 décembre, ce qui ferait de sa présence face au Real Madrid un véritable défi, malgré sa reprise de l'entraînement.

Pendant son absence, Arteta s'est appuyé sur Noni Madueke pour pallier l'absence de Saka, tandis que l'équipe a été privée de l'une de ses principales armes offensives, compte tenu de la capacité de l'international anglais à créer des occasions, à marquer et à se déplacer entre les couloirs et l'axe.

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Le choc contre le Real Madrid revêt une importance capitale pour Arsenal dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale, après 3 victoires et 2 nuls lors de ses cinq premiers matchs, face à Naples, Lille, le Bayern Munich, le Slavia Prague et le Borussia Dortmund.

Une victoire contre le Real Madrid permettrait à Arsenal de consolider sa position avant les deux dernières journées, alors que le club cherche à terminer cette phase parmi les huit premiers, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale.

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Arsenal recevra son adversaire espagnol le 9 décembre à l'Emirates Stadium, dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match qui pourrait marquer le retour de Saka si sa condition physique le permet, mais sa participation reste incertaine pour l'instant.