Ryan Giggs révèle les coulisses du refus de Manchester United de recruter Mbappé

Ryan Giggs, ancienne star de Manchester United, a révélé que le club anglais avait refusé la possibilité de recruter Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid.

S'exprimant dans le podcast Rio Ferdinand Presents, Giggs a expliqué qu'il avait découvert Mbappé lorsqu'il était adjoint de l'entraîneur de Manchester United, entre 2014 et 2016.

Il a poursuivi : « J'étais dans le sud de la France. Je faisais partie du staff technique de Manchester United, donc cela devait être en 2015. Je m'étais promené dans le village voisin et je revenais à l'hôtel à pied. »

Il a continué : « Je marchais sur la plage pour rentrer à l'hôtel, et j'ai senti que quelqu'un me suivait. Je suis arrivé à l'hôtel, et soudain j'ai senti quelqu'un s'approcher de moi. Bref, cet homme s'appelait Lionel, un Français. »

Giggs a ajouté : « Puis il est venu vers moi et m'a dit : bonjour, je suis Lionel. Je voulais juste vous saluer. Je suis un grand supporter de Manchester United, et je suis aussi un grand admirateur de vous. Mais je regarde beaucoup de matchs de football de jeunes en France, et il faut absolument jeter un œil à ce joueur. »

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Il a enchaîné : « Il m'a dit qu'il s'appelait Kylian Mbappé. Il joue à Monaco et je pense que c'est un joueur qui conviendrait à Manchester United. »

Il a complété : « Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé tous les détails par e-mail. Alors, avec Albert Stuivenberg, qui était un autre adjoint de Manchester United à l'époque… Nous allions l'après-midi voir des matchs ou observer des joueurs sur le terrain d'entraînement. Bref, je lui en ai parlé. Et il a dit : allons-y, allons le chercher. »

Ryan a souligné : « Et nous avons regardé quelques matchs des jeunes de Monaco, nous l'avons vu et nous nous sommes dit : mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez, vous pouvez voir des joueurs qui sont peut-être spéciaux, mais lui semblait exceptionnel. »

Il a expliqué : « Bref, nous en avons informé l'équipe de recruteurs. Ils sont allés le voir. Quelqu'un en France est allé le voir, et il jouait justement contre le Paris Saint-Germain. Monaco jouait contre Paris. »

Giggs a conclu : « Alors ils sont allés à Paris pour le voir. Bref, je crois que quelques semaines plus tard, j'ai demandé à l'homme : comment ça s'est passé ? Il m'a répondu : oui, ils n'étaient pas sûrs de lui, donc on a laissé tomber, et ça s'est arrêté là. »

En réalité, Mbappé a rejoint le Paris Saint-Germain sous forme de prêt en 2017 avant de s'y engager définitivement l'année suivante pour environ 170 millions de livres sterling.