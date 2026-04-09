Ronald Koeman analyse la crise du FC Barcelone… et déplore la perte d’autorité du « Camp Nou »

L’ancien entraîneur du FC Barcelone, le Néerlandais Ronald Koeman, a affiché son profond regret après la défaite concédée par le Barça 2-0 face à l’Atlético de Madrid au Camp Nou, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

La mission s’annonce désormais ardue pour le Barça, qui devra s’imposer par trois buts d’écart mardi prochain au Wanda Metropolitano, antre de l’Atlético, pour atteindre le dernier carré.

L’ancien technicien a analysé la rencontre d’hier dans des propos recueillis par le quotidien espagnol AS : « Actuellement, l’ensemble du système semble trop dépendant de Raphinha et Lamine Yamal. »

Il a ajouté : « Lorsque ces deux joueurs ne sont pas pleinement impliqués ou ne donnent pas le meilleur d’eux-mêmes, l’équipe perd en créativité, en rythme et en confiance. »

Le sélectionneur des Pays-Bas a ajouté : « Contre l’Atlético, j’ai eu l’impression que Marcus Rashford était le seul à vraiment tenter d’épauler Yamal et de créer des occasions dangereuses. »

Il a ajouté : « Mais à ce niveau, cela ne suffit pas ; il faut que davantage de joueurs élèvent leur niveau de jeu et prennent leurs responsabilités. Et franchement, c’est triste de voir Barcelone perdre de cette manière à domicile. »

Il conclut : « Autrefois, ce stade était une forteresse où les visiteurs souffraient. Aujourd’hui, les équipes viennent ici en pensant pouvoir gagner, et c’est un vrai problème. »

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