Révélation surprenante : un conseil inattendu a éloigné Lewandowski du Real Madrid

L’attaquant polonais Robert Lewandowski s’apprête à entamer un nouveau chapitre en Major League Soccer, même s’il avait failli, par le passé, revêtir la tunique du Real Madrid.

L’avant-centre polonais a quitté le FC Barcelone cet été, son contrat expirant après quatre saisons au Camp Nou, où il était arrivé en provenance du Bayern Munich en 2022.

Son ancien agent, Cesare Kocharski, a révélé que l’attaquant avait envisagé de résilier unilatéralement son contrat avec le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid, mais qu’il l’avait dissuadé afin de préserver sa trajectoire sportive.

Le journal Sport a publié les déclarations de Kocharski, qui a confirmé : « Oui, Lewandowski était sur le point de signer au Real Madrid. Cela s’est joué deux ou trois semaines avant l’annonce de son transfert au Bayern en provenance du Borussia Dortmund. »

Il a ajouté : « Au départ, Lewandowski voulait résilier son contrat avec le Bayern pour rejoindre le Real Madrid. Les conditions proposées par le Real étaient 20 % plus avantageuses, mais cette décision a fait de lui la star numéro un du Bayern, plutôt que d’être le 11e ou 12e joueur du Real Madrid. »

Kocharski admet qu’une forte pression poussait Lewandowski vers le Real, mais qu’il a refusé de rompre l’accord avec le Bayern en 2014.

Il a souligné : « Lewandowski pensait qu’il deviendrait une star mondiale en restant en Allemagne plutôt qu’en partant pour l’Espagne. »

Il conclut : « Le Real Madrid me demandait chaque année des nouvelles de Robert. Dix jours avant l’annonce officielle de notre séparation, j’étais à Madrid durant l’hiver 2018 et j’ai rencontré le bras droit de Florentino Pérez. Il m’a fait savoir que, si j’ouvrais la porte à des négociations avec le Bayern, ils seraient prêts à présenter une offre sérieuse. »