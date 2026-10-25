Karim Adeyemi a quitté le Borussia Dortmund pour le FC Barcelone l’été dernier, contre 22 millions d’euros. Le BVB aurait aussi été prêt à le vendre au Real Madrid, mais les Merengue ont refusé.

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, sur DAZN le club de Dortmund a proposé l’international allemand à de nombreux clubs de Premier League, ainsi qu’au Real Madrid, alors que les discussions sur une prolongation de son contrat au-delà de 2027 n’avançaient plus.

Cette piste s’est toutefois rapidement révélée être une impasse. Le Real Madrid a renoncé à recruter l’ailier et a finalement opté pour Yan Diomande, la star de Leipzig. De son côté, Adeyemi voulait absolument rejoindre le FC Barcelone, son club de cœur.

Karim Adeyemi s’épanouit sous les ordres de Hansi Flick

En Catalogne, l’ancien joueur de Dortmund s’est parfaitement intégré : il a déjà inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en douze matches officiels. Dimanche soir (21 h), il affrontera le Real Madrid lors du Clásico avec l’équipe entraînée par Hansi Flick.

Grâce à ses bonnes performances, Adeyemi a récemment été rappelé en sélection nationale par Jürgen Klopp. Mais avec l’Allemagne, le joueur offensif s’est surtout distingué par ses nombreuses grosses occasions manquées.