Retrait définitif : l'Ajax ferme sa porte à la victime de Mourinho

L'Ajax Amsterdam a définitivement fermé la porte à la victime de l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, compliquant ainsi la situation du joueur qui a mis un terme à son engagement avec le club madrilène.

L'Espagnol Dani Ceballos a mis fin à son aventure avec le Real Madrid après 9 années passées dans les rangs du club madrilène, les deux parties étant parvenues à un accord à l'amiable pour résilier le contrat qui courait jusqu'en 2027, faisant du joueur un agent libre à compter du 1er juillet.

Cette décision fait suite au souhait de l'entraîneur portugais, José Mourinho, qui a écarté le joueur de ses plans pour la nouvelle saison.

Le joueur était tout proche de rejoindre l'Ajax lors de l'actuel mercato estival, mais un rapport de presse a confirmé que le club néerlandais s'était définitivement retiré des négociations pour le recrutement du milieu de terrain.

Selon le journal « Marca », le club néerlandais a mis fin à des semaines de contacts intenses et d'attente après avoir échoué à obtenir une réponse positive du joueur andalou.

Le club néerlandais était parvenu à un accord financier préliminaire avec le Real Madrid concernant le transfert du joueur, alors que ce dernier était encore sous contrat avec le club espagnol, mais l'opération n'a pas abouti en raison des exigences du joueur.

Le principal obstacle au transfert de Ceballos résidait dans la difficulté de mettre fin à son contrat avec le Real Madrid avant de franchir cette étape. Ce qui a rendu l'affaire encore plus complexe, ce sont les doutes persistants du joueur, qui n'était pas totalement convaincu que l'Ajax était la destination idéale pour poursuivre sa carrière.

Lassée de cette incertitude et de devoir maintenir son offre sans obtenir de réponse claire, la direction de l'Ajax s'est retirée de la table des négociations.

Avec cette décision définitive, l'Ajax a totalement rompu ses liens avec Ceballos, qui devra chercher d'autres options pour trancher sur son avenir footballistique.