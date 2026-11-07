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Serie A - Journée 11 8 nov. 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Monza-Atalanta sera diffusé en exclusivité sur DAZN. Voici comment s’abonner et suivre le match en direct.

L’Atalanta de Maurizio Sarri se déplace chez le Monza d’Ivan Juric, au Stadio Brianteo, pour la onzième journée de Serie A. L’Atalanta arrive en Brianza avec l’impérieuse nécessité d’inverser une tendance devenue préoccupante ces dernières semaines.

L’Atalanta ne traverse pas une période sereine. Après sa lourde défaite à domicile contre Parme (3-0) en championnat, l’équipe de Bergame n’a obtenu qu’un match nul contre le Kairat Almaty (1-1) en Conference League. Elle n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, tandis que sa défense continue de concéder des buts avec une régularité alarmante.

Sarri doit composer avec une liste de blessés toujours longue. Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie et Gaetano figurent parmi les absents. L’entraîneur toscan compte encore sur Krstovic en pointe, avec De Ketelaere et Rowe en soutien.

Monza aborde pour sa part cette rencontre après trois défaites consécutives, mais sait pouvoir profiter de la période difficile que traversent ses adversaires. Juric doit se passer de Pessina, Ziolkowski, Folorunsho et Kouadio Maye, mais son groupe a montré ces dernières semaines qu’il savait réagir face aux difficultés.

Au classement, l’Atalanta occupe la treizième place et Monza la dix-huitième. Pour les deux équipes, cette rencontre représente bien plus que les trois points en jeu.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Le Monza de Juric devra se passer de Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho et Yvan Kouadio Maye. Le onze probable de Monza comprend Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota et Varela.

De son côté, Sarri doit composer avec les absences de Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie et Gaetano. Dans le onze probable de l’Atalanta, Carnesecchi serait dans les buts, avec Obric, Bernasconi, Zappacosta et Scalvini en défense ; Ederson et Pasalic au milieu ; Rowe, De Ketelaere et Zalewski en soutien de Krstovic derrière l’attaquant.

Forme du moment

Monza aborde cette rencontre avec un bilan difficile : une victoire, aucun nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Son dernier résultat est une défaite contre Bologne (2-1), précédée d’un lourd revers face à Naples (4-1). Sa seule performance marquante sur cette période est sa victoire 4-0 contre Cagliari. En cinq matches, Monza a marqué onze buts et en a encaissé quinze.

L’Atalanta affiche un bilan d’aucune victoire, deux nuls et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un nul contre le Kairat Almaty (1-1) en Conference League, après une défaite face à Parme (3-0) en Serie A. L’Atalanta a marqué neuf buts et en a encaissé douze lors de ses cinq derniers matches. Les nuls contre Frosinone (4-4) et la Fiorentina (2-2) illustrent mieux que tout autre chiffre les fragilités défensives de l’équipe.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2025, lorsque l’Atalanta s’était imposée 4-0 à l’extérieur, au Stadio Brianteo, en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations officielles, le bilan est nettement favorable à l’équipe de Bergame : quatre victoires pour l’Atalanta contre une pour Monza. L’Atalanta a marqué douze buts et n’en a encaissé que deux lors des rencontres de championnat. Le seul succès de Monza dans les données remonte au match amical d’août 2025, remporté 2-1.

Classement

Au classement de Serie A, Monza occupe la dix-huitième place, tandis que l’Atalanta est treizième.