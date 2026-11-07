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Serie A - Journée 11 8 nov. 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Monza-Atalanta sera diffusé en exclusivité sur DAZN. Voici comment s’abonner et suivre le match en direct.

L’Atalanta de Maurizio Sarri se déplace chez le Monza d’Ivan Juric, au stade Brianteo, pour la onzième journée de Serie A. L’Atalanta arrive en Brianza avec le besoin urgent d’inverser une tendance devenue préoccupante ces dernières semaines.

L’Atalanta traverse une période difficile. Après sa lourde défaite à domicile contre Parme (3-0) en championnat, l’équipe de Bergame n’a obtenu qu’un nul face au Kairat Almaty (1-1) en Conference League. Elle n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et sa défense continue de concéder des buts avec une régularité alarmante.

Sarri doit composer avec une liste de blessés toujours longue. Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie et Gaetano figurent parmi les absents. L’entraîneur toscan s’appuie encore sur Krstovic en pointe, avec De Ketelaere et Rowe en soutien.

Monza, de son côté, aborde cette rencontre après trois défaites consécutives, mais sait qu’il peut profiter de la mauvaise passe de son adversaire. Juric doit se passer de Pessina, Ziolkowski, Folorunsho et Kouadio Maye, mais l’équipe de Brianza a montré ces dernières semaines qu’elle savait réagir face aux difficultés.

Au classement, l’Atalanta occupe la treizième place et Monza la dix-huitième. Pour les deux équipes, l’enjeu de ce match dépasse largement les trois points.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Le Monza de Juric devra se passer de Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho et Yvan Kouadio Maye. Le onze probable de Monza comprend Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota et Varela.

De l’autre côté, Sarri doit gérer les absences de Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie et Gaetano. Le onze probable de l’Atalanta comprend Carnesecchi dans les buts, Obric, Bernasconi, Zappacosta et Scalvini en défense ; Ederson et Pasalic au milieu ; Rowe, De Ketelaere et Zalewski derrière Krstovic.

Forme du moment

Monza aborde ce match avec un bilan difficile : une victoire, aucun nul et quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres de championnat. Son dernier résultat est une défaite contre Bologne (2-1), précédée d’un lourd revers face à Naples (4-1). Sa seule victoire sur cette période est le 4-0 infligé à Cagliari. En cinq matches, l’équipe de Brianza a inscrit onze buts et en a encaissé quinze.

L’Atalanta affiche un bilan d’aucune victoire, deux nuls et trois défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un nul face au Kairat Almaty (1-1) en Conference League, précédé d’une défaite contre Parme (3-0) en Serie A. L’Atalanta a marqué neuf buts et en a encaissé douze lors de ces cinq rencontres. Les nuls contre Frosinone (4-4) et la Fiorentina (2-2) illustrent mieux que tout autre chiffre les fragilités défensives de l’équipe.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à mai 2025, lorsque l’Atalanta s’était imposée 4-0 à l’extérieur, au stade Brianteo, en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations officielles, le bilan est nettement favorable à l’équipe de Bergame : quatre victoires pour l’Atalanta contre une pour Monza. En championnat, l’Atalanta a marqué douze buts et n’en a encaissé que deux face à Monza. La seule victoire de Monza dans les données remonte au match amical d’août 2025, remporté 2-1.

Classement

Au classement de Serie A, Monza occupe la dix-huitième place, tandis que l’Atalanta est treizième.