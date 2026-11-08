Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Serie A
team-logoFiorentina
Artemio Franchi, Firenze
team-logoJuventus FC
Regardez ici ! DAZN
Avec le concours de

Regardez Fiorentina-Juventus en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Fiorentina vs Juventus FC
Fiorentina
Juventus FC
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre la Fiorentina et la Juventus : heure du coup d’envoi et nouvelles des équipes

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceDAZN
BelgiqueDAZN
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieSTARZPLAY
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !
crest
Serie A - Journée 11
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Juventus est diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Un abonnement actif à la plateforme sera nécessaire pour suivre la rencontre.

Le stade Artemio-Franchi de Florence accueille le match de clôture de la onzième journée de Serie A : la Fiorentina et la Juventus s’affrontent dans l’une des rivalités les plus marquantes du football italien.

La Fiorentina de Paolo Vanoli aborde ce rendez-vous avec quatre points pris lors de ses deux derniers matches de championnat, dont une victoire convaincante 4-2 face à Sassuolo. L’équipe toscane n’a pas encore gagné à domicile cette saison, une statistique qui pèse et rend ce match encore plus délicat pour Vanoli.

La Juventus, elle, arrive à Florence avec le vent en poupe : deux victoires consécutives, 2-0 contre Napoli en Serie A et 2-1 face à l’AZ Alkmaar en Ligue Europa, ont ramené de la sérénité dans un club qui avait traversé des semaines difficiles après la défaite à Gênes.

Randal Kolo Muani a été l’un des acteurs majeurs de la soirée aux Pays-Bas, confirmant les signes de progression qu’attendaient les supporters de la Juventus. Luciano Spalletti cherche désormais des réponses concrètes sur un terrain historiquement difficile, pour savoir si son équipe a réellement franchi un cap.

Côté blessures, la Juventus doit composer avec une infirmerie encore bien remplie : Cambiaso est forfait en raison d’une fatigue musculaire, tout comme les absents de longue durée Yildiz, Thuram et Locatelli. Spalletti récupère toutefois McKennie, qui devrait être titulaire.

Des points précieux sont en jeu avant la trêve internationale : une défaite compliquerait le parcours de la Juventus, tandis que la Fiorentina veut enfin décrocher sa première victoire devant son public.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Fiorentina vs Juventus FC compositions

4-2-3-1
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formation
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-4-2
D. de GeaD. de GeaR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioA. NjieA. NjieC. NdourC. Ndourteam-logoP. GoncalvesC. Inao OulaiC. Inao OulaiF. MastantuonoF. Mastantuonoteam-logoM. PellegrinoG. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiP. KaluluP. KaluluJ. CabalJ. CabalG. BremerG. BremerD. LuizD. LuizW. McKennieW. McKennieT. KoopmeinersT. KoopmeinersJ. BogaJ. BogaN. WoltemadeN. WoltemadeR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-2-3-1
Fiorentina

Onze de départ

Juventus FC

Remplaçants

Entraineur

  • P. Vanoli
  • L. Spalletti

La Fiorentina doit se passer de Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta et Riccardo Sottil. Vanoli devrait aligner le onze suivant : De Gea ; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas ; Fagioli, Ndour, Brescianini ; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Juventus arrive avec une longue liste de blessés : Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara et Cambiaso sont absents, ce dernier souffrant d’une fatigue musculaire contractée aux Pays-Bas. Spalletti récupère McKennie et devrait aligner : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners ; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Fiorentina

Blessures et suspensions

Juventus FC

Forme du moment

FIO

FIO - Forme

GEN
D2-1
COM
D1-3
INT
D2-1
ATA
N2-2
SAS
V2-4
But marqué (encaissé)
9/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
JUV

JUV - Forme

REN
N2-2
LEC
V0-2
GEN
D2-0
NAP
V2-0
AZ
V1-2
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La Fiorentina aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 contre Sassuolo, précédée d’un nul 2-2 face à l’Atalanta. La Fiorentina a marqué 8 buts et en a encaissé 9 sur cette période, avec trois défaites consécutives avant ses deux dernières sorties, qui lui ont permis de renouer avec les résultats positifs.

La Juventus affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches, entre Serie A et Ligue Europa. Après sa défaite 2-0 contre le Genoa, la Juventus a enchaîné trois matches sans défaite, dont ses victoires 2-0 face à Napoli et 2-1 contre l’AZ Alkmaar. Au total, elle a marqué 7 buts et en a encaissé 4 sur cette série de matches.

Confrontations directes

Face à face

FiorentinaNulJuventus FC
2
2
1
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FDM
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
FDM
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FDM
Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FDM
8Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au 17 mai 2026, lorsque la Juventus recevait la Fiorentina à l’Allianz Stadium : la Fiorentina s’était imposée 2-0. Sur leurs cinq confrontations les plus récentes, la Fiorentina compte deux victoires contre une pour la Juventus, ainsi que deux matches nuls. Sur ces cinq rencontres, la Fiorentina a inscrit 9 buts et la Juventus 6.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
11920259+1629
N
V
V
V
V
2
InterInterINT
119112813+1528
V
D
V
V
V
3
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
N
V
4
Milan ACMilan ACMIL
117312313+1024
V
V
D
V
V
5
ComoComoCOM
117221810+823
D
V
V
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
115331512+318
N
V
D
V
D
8
BologneBologneBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
114341814+415
N
D
V
N
D
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
N
D
D
V
V
12
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
114251720-314
V
D
N
N
D
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
D
V
V
V
D
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
N
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361725-89
N
V
N
D
D
16
ParmeParmePAR
11227917-88
D
V
N
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
D
D
D
D
V
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, la Fiorentina occupe actuellement la quinzième place du classement, tandis que la Juventus est septième.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google