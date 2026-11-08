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Serie A - Journée 11 8 nov. 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Juventus est diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Un abonnement actif à la plateforme sera nécessaire pour suivre la rencontre.

Le stade Artemio-Franchi de Florence accueille le match de clôture de la onzième journée de Serie A : la Fiorentina et la Juventus s’affrontent dans l’une des rivalités les plus marquantes du football italien.

La Fiorentina de Paolo Vanoli aborde ce rendez-vous avec quatre points pris lors de ses deux derniers matches de championnat, dont une victoire convaincante 4-2 face à Sassuolo. L’équipe toscane n’a pas encore gagné à domicile cette saison, une statistique qui pèse et rend ce match encore plus délicat pour Vanoli.

La Juventus, elle, arrive à Florence avec le vent en poupe : deux victoires consécutives, 2-0 contre Napoli en Serie A et 2-1 face à l’AZ Alkmaar en Ligue Europa, ont ramené de la sérénité dans un club qui avait traversé des semaines difficiles après la défaite à Gênes.

Randal Kolo Muani a été l’un des acteurs majeurs de la soirée aux Pays-Bas, confirmant les signes de progression qu’attendaient les supporters de la Juventus. Luciano Spalletti cherche désormais des réponses concrètes sur un terrain historiquement difficile, pour savoir si son équipe a réellement franchi un cap.

Côté blessures, la Juventus doit composer avec une infirmerie encore bien remplie : Cambiaso est forfait en raison d’une fatigue musculaire, tout comme les absents de longue durée Yildiz, Thuram et Locatelli. Spalletti récupère toutefois McKennie, qui devrait être titulaire.

Des points précieux sont en jeu avant la trêve internationale : une défaite compliquerait le parcours de la Juventus, tandis que la Fiorentina veut enfin décrocher sa première victoire devant son public.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

La Fiorentina doit se passer de Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta et Riccardo Sottil. Vanoli devrait aligner le onze suivant : De Gea ; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas ; Fagioli, Ndour, Brescianini ; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

La Juventus arrive avec une longue liste de blessés : Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara et Cambiaso sont absents, ce dernier souffrant d’une fatigue musculaire contractée aux Pays-Bas. Spalletti récupère McKennie et devrait aligner : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal ; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners ; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Forme du moment

La Fiorentina aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 contre Sassuolo, précédée d’un nul 2-2 face à l’Atalanta. La Fiorentina a marqué 8 buts et en a encaissé 9 sur cette période, avec trois défaites consécutives avant ses deux dernières sorties, qui lui ont permis de renouer avec les résultats positifs.

La Juventus affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches, entre Serie A et Ligue Europa. Après sa défaite 2-0 contre le Genoa, la Juventus a enchaîné trois matches sans défaite, dont ses victoires 2-0 face à Napoli et 2-1 contre l’AZ Alkmaar. Au total, elle a marqué 7 buts et en a encaissé 4 sur cette série de matches.

Confrontations directes

Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au 17 mai 2026, lorsque la Juventus recevait la Fiorentina à l’Allianz Stadium : la Fiorentina s’était imposée 2-0. Sur leurs cinq confrontations les plus récentes, la Fiorentina compte deux victoires contre une pour la Juventus, ainsi que deux matches nuls. Sur ces cinq rencontres, la Fiorentina a inscrit 9 buts et la Juventus 6.

Classement

En Serie A, la Fiorentina occupe actuellement la quinzième place du classement, tandis que la Juventus est septième.