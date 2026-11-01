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Serie A - Journée 10 2 nov. 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta-Parma est diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Pour suivre le match, un abonnement à la plateforme est nécessaire. Elle est accessible sur Smart TV, smartphone, tablette ou ordinateur.

La dixième journée de Serie A s’achève à la New Balance Arena de Bergame, où l’Atalanta de Maurizio Sarri accueille le Parma d’Alberto Gilardino pour le match décalé du lundi soir.

L’Atalanta aborde ce rendez-vous avec onze points en neuf matches, un total qui ne reflète pas ses ambitions pour la saison. Deux nuls consécutifs, 4-4 à domicile contre Frosinone et 2-2 à Florence contre la Fiorentina, l’ont laissée à la douzième place du classement, avec une défense qui continue de concéder trop d’occasions.

Sarri doit composer avec une infirmerie de plus en plus remplie. Aux blessés de longue date se sont récemment ajoutés Gianluca Scamacca et Raoul Bellanova, qui manqueront eux aussi cette rencontre. Le poids de l’attaque repose une nouvelle fois sur Nikola Krstovic, le Monténégrin qui a grimpé dans la hiérarchie offensive ces dernières semaines pour devenir la principale référence de l’Atalanta.

Le Parma arrive à Bergame dans une situation tout aussi compliquée. Le club occupe la dix-huitième place du classement et n’a toujours pas remporté le moindre match depuis que Gilardino a remplacé Cuesta, limogé. Son dernier résultat est un nul 0-0 contre l’Udinese, qui a mis fin à une série de trois défaites consécutives.

Pour les deux équipes, les trois points en jeu ce soir revêtent une importance considérable. L’Atalanta veut mettre fin à sa série de résultats irréguliers et se rapprocher des places européennes. Le Parma, de son côté, a besoin d’une victoire pour s’éloigner de la zone de relégation.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Sarri doit gérer une longue liste d’absents : Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova et Gianluca Gaetano. Le onze probable de l’Atalanta comprend Carnesecchi dans les buts, Zappacosta, Scalvini, Obric et Bernasconi en défense, Ederson et Pasalic au milieu, ainsi qu’Elmas, De Ketelaere et Zalewski derrière Krstovic.

Gilardino ne signale aucun joueur indisponible ou suspendu dans l’effectif du Parma. Le onze probable du Parma comprend Daffara dans les buts, Diego Carlos, Troilo et Del Prato en défense, Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita et Valeri au milieu, ainsi que Lontani et Romero en attaque.

État de forme

L’Atalanta a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle a battu le Pafos FC 3-1 en Conference League, mais s’est ensuite inclinée contre l’AC Milan 3-2 en Serie A et contre l’Ajax 2-0 en Europe. Les deux nuls les plus récents, 4-4 contre Frosinone et 2-2 à Florence, montrent une équipe capable de marquer, mais qui présente des problèmes défensifs évidents : douze buts inscrits et douze encaissés sur les cinq derniers matches.

Le Parma a obtenu une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Il a battu le Genoa 2-1, mais a ensuite subi de lourdes défaites contre l’Inter (3-0) et le Torino (3-0), puis s’est incliné contre la Lazio (2-1), avant le nul 0-0 face à l’Udinese lors de la dernière journée. En cinq matches, le Parma a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque l’Atalanta s’était imposée 4-0 à domicile contre le Parma en Serie A. Sur les cinq dernières rencontres officielles, le bilan est favorable au club de Bergame : trois victoires de l’Atalanta, une du Parma et un nul. À noter le 2-3 de mai 2025, lorsque le Parma s’était imposé à Bergame, et le 1-3 de novembre 2024, remporté par l’Atalanta à l’extérieur.

Classement

Au classement de Serie A, l’Atalanta occupe la douzième place, tandis que le Parma est dix-huitième.