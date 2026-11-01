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Regardez Atalanta contre Parma Calcio 1913 en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Atalanta Bergame vs Parme
Atalanta Bergame
Parme
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre l’Atalanta et Parme Calcio 1913 : heure du coup d’envoi et dernières nouvelles des équipes

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Serie A - Journée 10
New Balance Arena

Atalanta-Parma est diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Pour suivre le match, un abonnement à la plateforme est nécessaire. Elle est accessible sur Smart TV, smartphone, tablette ou ordinateur.

La dixième journée de Serie A s’achève à la New Balance Arena de Bergame, où l’Atalanta de Maurizio Sarri accueille le Parma d’Alberto Gilardino pour le match décalé du lundi soir.

L’Atalanta aborde ce rendez-vous avec onze points en neuf matches, un total qui ne reflète pas ses ambitions pour la saison. Deux nuls consécutifs, 4-4 à domicile contre Frosinone et 2-2 à Florence contre la Fiorentina, l’ont laissée à la douzième place du classement, avec une défense qui continue de concéder trop d’occasions.

Sarri doit composer avec une infirmerie de plus en plus remplie. Aux blessés de longue date se sont récemment ajoutés Gianluca Scamacca et Raoul Bellanova, qui manqueront eux aussi cette rencontre. Le poids de l’attaque repose une nouvelle fois sur Nikola Krstovic, le Monténégrin qui a grimpé dans la hiérarchie offensive ces dernières semaines pour devenir la principale référence de l’Atalanta.

Le Parma arrive à Bergame dans une situation tout aussi compliquée. Le club occupe la dix-huitième place du classement et n’a toujours pas remporté le moindre match depuis que Gilardino a remplacé Cuesta, limogé. Son dernier résultat est un nul 0-0 contre l’Udinese, qui a mis fin à une série de trois défaites consécutives.

Pour les deux équipes, les trois points en jeu ce soir revêtent une importance considérable. L’Atalanta veut mettre fin à sa série de résultats irréguliers et se rapprocher des places européennes. Le Parma, de son côté, a besoin d’une victoire pour s’éloigner de la zone de relégation.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Atalanta Bergame vs Parme Équipes probables

4-2-3-1
Atalanta Bergame crest
Atalanta Bergame
ATA
Formation
Parme crest
Parme
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraD. CarlosD. CarlosM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoH. Nicolussi CavigliaH. Nicolussi CavigliaM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. Bernabeteam-logoS. LontaniD. RomeroD. Romero
Parme crest
Parme
PAR
4-2-3-1
Atalanta Bergame

Onze de départ

Parme

Entraineur

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri doit gérer une longue liste d’absents : Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova et Gianluca Gaetano. Le onze probable de l’Atalanta comprend Carnesecchi dans les buts, Zappacosta, Scalvini, Obric et Bernasconi en défense, Ederson et Pasalic au milieu, ainsi qu’Elmas, De Ketelaere et Zalewski derrière Krstovic.

Gilardino ne signale aucun joueur indisponible ou suspendu dans l’effectif du Parma. Le onze probable du Parma comprend Daffara dans les buts, Diego Carlos, Troilo et Del Prato en défense, Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita et Valeri au milieu, ainsi que Lontani et Romero en attaque.

État de forme

ATA

ATA - Forme

PAF
V3-1
MIL
D3-2
AJX
D2-0
FRC
N4-4
FIO
N2-2
But marqué (encaissé)
11/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
PAR

PAR - Forme

GEN
V2-1
INT
D3-0
TOR
D0-3
LAZ
D2-1
UDI
N0-0
But marqué (encaissé)
3/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

L’Atalanta a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle a battu le Pafos FC 3-1 en Conference League, mais s’est ensuite inclinée contre l’AC Milan 3-2 en Serie A et contre l’Ajax 2-0 en Europe. Les deux nuls les plus récents, 4-4 contre Frosinone et 2-2 à Florence, montrent une équipe capable de marquer, mais qui présente des problèmes défensifs évidents : douze buts inscrits et douze encaissés sur les cinq derniers matches.

Le Parma a obtenu une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. Il a battu le Genoa 2-1, mais a ensuite subi de lourdes défaites contre l’Inter (3-0) et le Torino (3-0), puis s’est incliné contre la Lazio (2-1), avant le nul 0-0 face à l’Udinese lors de la dernière journée. En cinq matches, le Parma a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

Confrontations précédentes

Face à face

Atalanta BergameNulParme
2
1
2
Serie A
Atalanta Bergame badge
Atalanta Bergame
ATA
4
Parme badge
Parme
PAR
0
FDM
Serie A
Parme badge
Parme
PAR
1
Atalanta Bergame badge
Atalanta Bergame
ATA
1
FDM
Serie A
Atalanta Bergame badge
Atalanta Bergame
ATA
2
Parme badge
Parme
PAR
3
FDM
Serie A
Parme badge
Parme
PAR
1
Atalanta Bergame badge
Atalanta Bergame
ATA
3
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Parme badge
Parme
PAR
4
Atalanta Bergame badge
Atalanta Bergame
ATA
1
FDM
11Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque l’Atalanta s’était imposée 4-0 à domicile contre le Parma en Serie A. Sur les cinq dernières rencontres officielles, le bilan est favorable au club de Bergame : trois victoires de l’Atalanta, une du Parma et un nul. À noter le 2-3 de mai 2025, lorsque le Parma s’était imposé à Bergame, et le 1-3 de novembre 2024, remporté par l’Atalanta à l’extérieur.

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
N
V
N
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
N
5
Milan ACMilan ACMIL
106312112+921
V
D
V
V
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
N
V
D
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
104331711+615
N
V
N
D
V
8
Juventus FCJuventus FCJUV
104331110+115
N
D
V
D
N
9
BologneBologneBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
D
D
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
D
D
D
D
N
13
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
93241617-111
N
N
D
V
D
14
LecceLecceLEC
103071121-109
D
D
D
V
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
N
D
D
D
N
18
ParmeParmePAR
9126515-105
N
D
D
D
V
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
D
N
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
D
D
D
V
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

Au classement de Serie A, l’Atalanta occupe la douzième place, tandis que le Parma est dix-huitième.

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