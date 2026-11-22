Atalanta-Inter est diffusé en direct par DAZN Italia. Voici le lien pour accéder à la plateforme et suivre le match en streaming.

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France DAZN Belgique DAZN Suisse DAZN Luxembourg DAZN Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie STARZPLAY

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Serie A - Journée 12 22 nov. 2026 - 14:45 New Balance Arena

L’Atalanta reçoit l’Inter à la New Balance Arena de Bergame, dimanche 22 novembre 2026, pour un match de Serie A entre deux équipes qui traversent des périodes très différentes cette saison.

L’Inter de Cristian Chivu arrive à Bergame à la deuxième place du classement, après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période est survenue lors du derby contre l’AC Milan, perdu 3-1.

L’Atalanta de Maurizio Sarri traverse, en revanche, une période difficile. Douzième au classement, l’équipe n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches. Sa lourde défaite à domicile contre Parme (3-0) a accentué la pression sur la formation bergamasque.

Chivu pourra enfin compter sur John Stones et Curtis Jones, tous deux remis de leurs blessures et prêts à apporter leur contribution après la trêve. Un renfort de qualité important pour l’Inter, même si le secteur offensif reste en difficulté, Lautaro Martinez et Marcus Thuram étant toujours indisponibles.

Du côté de l’Atalanta, le cas Gianluca Scamacca fait débat. L’attaquant, que Sarri avait choisi comme avant-centre en début de saison, n’a disputé que 28 minutes lors des six dernières journées de championnat. En conférence de presse, l’entraîneur toscan a décrit un joueur « bloqué », qui a tout pour faire la différence mais ne parvient pas, pour l’instant, à exprimer son potentiel.

Voici toutes les informations pour suivre Atalanta-Inter en direct à la TV et en streaming.

Actualités des équipes

L’Atalanta doit se passer de plusieurs joueurs : Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen et Raoul Bellanova sont tous indisponibles. Sarri devrait aligner le onze de départ suivant : Carnesecchi ; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi ; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski ; Krstovic.

L’Inter est privée de Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic et Manuel Akanji. Chivu devrait aligner la composition suivante : Martinez ; Bastoni, Pavard, Stones ; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence ; Bonny, Pio Esposito. Des informations sur l’état des joueurs seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Forme actuelle

L’Atalanta compte une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec huit buts marqués et dix encaissés. Son résultat le plus récent est une victoire 0-1 sur le terrain de Monza en Serie A, qui a mis fin à une mauvaise série. Auparavant, l’équipe avait fait match nul 1-1 contre le Kairat Almaty en Conference League et subi une lourde défaite à domicile contre Parme (0-3).

L’Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matches, inscrivant onze buts et en encaissant sept. Elle reste sur une victoire 2-0 à domicile contre Côme en Serie A et un succès 3-0 sur le terrain du Feyenoord en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période est le revers 3-1 dans le derby contre l’AC Milan. Lors de trois de ses quatre derniers matches, elle n’a encaissé aucun but, signe d’une solidité défensive retrouvée.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 14 mars 2026, lorsque l’Inter et l’Atalanta s’étaient quittées sur un nul 1-1 à San Siro en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Inter s’est imposée trois fois, pour un match nul et une victoire de l’Atalanta. Parmi ces résultats figurent le succès 4-0 de l’Inter en août 2024, sa victoire 2-0 à Bergame en mars 2025 et le succès 0-1 de l’Atalanta en décembre 2025.

Classement

En Serie A, l’Inter occupe la deuxième place du classement, tandis que l’Atalanta est douzième.