Real Madrid, Zidane : "On peut parler d'un Clasico"

Zinedine Zidane était présent en conférence de presse avant le choc contre Manchester City en 8es de finale aller de C1.

De passage en conférence de presse avant le choc contre ce mercredi, Zizou a été convié à évoquer son duel avec Pep Guardiola, ancien coach du Barça et actuel manager de City.

Et pour Zizou, on peut effectivement parler de Clasico : "On peut parler d'un Clasico mais la seule chose vraiment certaine c'est que ce sera un beau match".

Zidane respecte énormément Guardiola, lui qui le considère comme le meilleur tacticien au monde : "Ce n'est pas un Zidane contre Guardiola, c'est le contre Manchester City ... Guardiola est le meilleur entraîneur du monde pour moi. J'ai discuté avec lui dans le passé, il était très honnête avec moi et ces conversations étaient très bonnes. Face à City, nous voulons que nos supporters soient fiers de nous, nous devons donc faire de notre mieux pour eux".

Eden Hazard a rechuté contre et pourrait être absent jusqu'en fin de saison. Le Real Madrid aurait-il dû l'opérer ? "Je ne suis pas celui qui doit dire que si nous avons bien fait avec Hazard et que nous ne l'avons pas opéré dans le passé, il y a des gens très qualifiés à ce sujet. Hazard aime le football alors il n'est pas content en ce moment, mais il devrait être positif", a expliqué ZZ, qui n'a pas indiqué si Hazard allait être opéré.