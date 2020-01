Real Madrid - Zidane : "La coupe d'Espagne est importante pour nous"

L'entraîneur merengue était en conférence de presse ce mardi, à la veille du match de coupe de son équipe à Salamanque.

Le sera en déplacement sur la pelouse d'Unionistas Salamanque ce mercredi (21h) pour le compte des 16e de finale de la Copa del Rey. Une compétition que les Merengue n'ont plus remportée (ni atteint la finale) depuis 2014 et qui tient à coeur à leur entraîneur, Zinédine Zidane.

"La coupe d' est importante pour nous. Nous sommes toujours prêts à disputer tous les matches, a-t-il précisé ce mardi en conférence de presse. Avec ou sans Gareth Bale et James Rodriguez ? "James et Bale se sont entraînés avec nous et sont prêts à jouer. Il n'y a pas de paresse pour jouer sur un mauvais terrain avec un stade qui n'est pas le meilleur..."

"Il y a une chance qu'Odriozola quitte le Real Madrid"

Le champion du monde 1998 a également fait le point sur le mercato de son équipe, qui a déjà enregistré l'arrivée du jeune brésilien Reinier. "Je ne pense pas que nous recrutions de nouveaux joueurs lors de cette période de transferts, mais nous devons attendre jusqu'à la fin... Tout peut arriver.

"Reinier est un excellent joueur technique et je ne sais pas s'il va alterner à s'entraîner avec nous et le Castilla. Nous avons vu des vidéos mais je préfère voir ici, en train de s'entraîner avec nous juste avant une décision."

Enfin côté départ, il a reconnu qu'Odriozola avait des chances de partir, lui qui intéresse le Bayern Munich et Séville notamment. "Il y a une chance qu'Odriozola quitte le Real Madrid cet hiver, mais ce n'est pas encore officiel."