Real Madrid, Sacchi a rassuré Florentino Pérez sur Ancelotti

L'Italien a été consulté par le passé par le président du Real Madrid sur les capacités de Carlo Ancelotti à diriger le géant espagnol .

Carlo Ancelotti n'a plus rien à prouver. Partout où il est passé, l'Italien a gagné et notamment du côté du Real Madrid où il a soulevé la fameuse "décima", la 10ème Ligue des champions de l'histoire de la Casa Blanca, celle qui s'est faite attendre durant plus de dix ans. Carlo Ancelotti va effectuer son retour sur le banc du Real Madrid et devra de nouveau contenter l'exigence des socios mais aussi de ses dirigeants avec des trophées.

Néanmoins, l'histoire de Carlo Ancelotti avec Real Madrid aurait pu être totalement différente. En effet, Arrigo Sacchi, mentor et ami de l'entraîneur italien passé par le PSG, a avoué dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport avoir été consulté par Florentino Pérez pour avoir un avis sur les capacités de son compatriote d'entraîner dans un club aussi prestigieux et exigeant que le Real Madrid alors que le président merengue commençait à avoir des doutes: "Carlo est arrivé en 2013, ils étaient obsédés par La Décima".

"Je me souviens qu'après l'avoir embauché, Pérez m'a appelé et m'a dit : "Avez-vous expliqué qu'ici à Madrid, nous devons posséder le ballon et le jeu ?" Je l'ai rassuré et assuré qu'il avait pris la bonne décision : dès la première saison, ils ont remporté la Ligue des champions. Dans ce triomphe, les gens ont vu la beauté, l'émotion et ils ont dominé le jeu. La deuxième saison a été plus irrégulière, mais la Coupe du monde des clubs a été ramenée à la maison. Pourtant, il y a eu un divorce, mais ces choses arrivent dans le football", a ajouté l'Italien.

Sacchi félicite les entraîneurs italiens

L'article continue ci-dessous

Arrigo Sacchi valide totalement le retour de Carlo Ancelotti à la Maison Blanche : "Je savais que le Real Madrid avait des noms d'entraîneurs italiens en tête, et parmi eux, il y avait aussi celui de Carlo. Je pensais qu'il était bien à Everton, mais si le Real Madrid vient, comment peux-tu dire non ? Le fait que Carlo connaisse l'environnement et les environs a été déterminant. Il a beaucoup d'expérience, c'est un super entraîneur et il a gagné partout : Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne et France".

La référence historique italienne du poste d'entraîneur est fière que trois italiens (Conte, Allegri, Ancelotti) aient été cités dans la short-list du Real Madrid : "Cela signifie que notre football est en bonne santé. Je connais bien la mentalité madrilène, il y était directeur sportif. Je sais ce qu'ils demandent à un entraîneur : ils ne veulent pas gagner sans en faire des mérites, ils ne cherchent pas avant tout à réussir comme cela se passe ici en Italie. J'espère que l'exportation d'entraîneurs est un pas vers un nouveau football. Si l'Espagne remporte six Champions et sept Europa League et l'Italie zéro ces dix dernières années... Voulons-nous nous réveiller ? Nous avons besoin d'un football plus courageux."

Entraîneur depuis plus de deux décennies, Carlo Ancelotti représente à merveille le savoir faire italien au poste d'entraîneur. Il en est le symbole absolu parmi ceux qui sont encore en activité. Vainqueur de la Ligue des champions à trois reprises au cours de sa carrière, le technicien de 61 ans, qui n'a plus rien gagné depuis son départ du Bayern Munich en septembre 2017, tentera d'étoffer encore un peu plus un palmarès déjà long comme le bras.