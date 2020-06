Real Madrid, Kroos : "L'équipe qui s'adapte le mieux à jouer sans public gagnera"

Le milieu de terrain du Real Madrid a admis que la capacité des joueurs à s'adapter aux matches à huis-clos sera déterminante dans la course au titre.

Qui du ou du raflera le titre de champion d' cette saison ? Les Catalans comptent deux points d'avance sur les Merengues alors que le championnat d'Espagne va reprendre dans quelques jours. Toni Kroos, milieu de terrain du Real Madrid, a souligné l'importance du retour de la Santander à huis clos et a assuré que le combat entre son équipe et le FC Barcelone sera résolu en faveur de ceux qui "s'adapteront le mieux à jouer sans supporters".

"Nous nous entraînons intensivement pour arriver au premier match de la meilleure façon possible. On ne peut pas faire plus, cette situation est la même pour tout le monde. Il faut bien s'entraîner physiquement, la sensation de retrouver le ballon et comment nous devons jouer en groupe, c'est ce que nous nous entraînons à faire les 11 matchs restants. Pour les onze matchs manquants, nous gagnerons si nous nous adaptons bien à la situation. C'est la première fois que nous devons jouer les matchs sans les fans, pour voir comment c'est. L'équipe qui s'adapte le mieux à cette situation est celle qui va gagner", a expliqué l'Allemand.

"Ne pas oublier comment jouer au football"

"C'est beaucoup mieux l'entraînement avec le groupe, tout semble plus normal. Nous nous préparons pour le premier match et pour cela vous devez vous entraîner avec tout le groupe, faire des matches à l'entraînement. Tout semble plus normal et nous apprécions encore plus ces moments. Nous n'avons pas touché beaucoup de balle ces dernières semaines à la maison où nous avons pu travailler le physique. Maintenant, le plus important est de toucher beaucoup la balle pour ne pas oublier comment cela se fait", a ajouté l'ancien du .

Une semaine et demie après le retour du Real Madrid à la compétition, Kroos a souligné l'importance de chaque séance d'entraînement. "Nous nous entraînons bien, avec intensité, essayant d'atteindre le premier match de la meilleure façon possible. Nous ne pouvons pas faire plus, cette situation est la même pour tout le monde. Vous devez bien entraîner votre physique et retrouver la sensation avec le ballon". Le Real Madrid fera son retour à la compétition avec la réception d' le dimanche 14 juin.

Kroos s'est remémoré la conquête de la douzième de l'histoire du Real Madrid à Cardiff face à la , avec une seconde période de folie et trois buts marqués par les Merengues "J'ai de bons souvenirs, nous avons gagné 4-1 et nous avons joué l'une des meilleures secondes période sur les six ans où je suis ici. C'était la deuxième Ligue des champions après celle remportée à Milan et c'est une soirée dont nous nous souviendrons toujours".