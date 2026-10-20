Raphinha minimise la défaite face à Paris : nous n'avons perdu que 3 points

Le Brésilien Raphinha, star du Barça, a pris la défense des joueurs de l'équipe après la défaite face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2, ce soir.

Le Paris Saint-Germain a signé une victoire spectaculaire face à son hôte le Barça, sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce soir au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Raphinha a été le premier parmi les joueurs du Barça à s'exprimer après cette lourde défaite.

Interrogé sur le match, le capitaine a souligné sa difficulté en déclarant : « Nous savions que cela pouvait arriver ; nous affrontons les doubles champions d'Europe, et jouer devant leur public est quelque chose d'extrêmement difficile. »

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Il a exprimé ses regrets de n'avoir récolté aucun point ce soir, mais a relativisé la défaite en disant : « Nous aspirions à la victoire ou au moins à prendre un point, mais ce n'est pas la fin du monde, chaque chose arrive en son temps, et au final, nous n'avons perdu que trois points. »

Raphinha se projette déjà vers le prochain match, puisqu'il a déclaré : « Nous verrons ce que l'entraîneur nous demandera pour améliorer nos performances et nous préparer au Clasico (dimanche prochain). »

Raphinha a salué la prestation du Barça malgré le résultat en disant : « C'est une équipe très bien entraînée. Et malgré le résultat d'aujourd'hui, nous avons rivalisé avec force. Les deux équipes privilégient la possession du ballon, et nous l'avons eue, ce qui a constitué un bon test et a montré notre capacité à rivaliser. Le résultat est ce qu'il est, mais nous avons bien joué. »

Concernant sa situation personnelle, il a expliqué que sa participation était planifiée : « Au final, je ne me suis entraîné que moins d'une semaine, et c'était planifié, puisque j'ai joué moins de minutes (remplacé à la 60e minute). »

Il a ajouté au sujet de son état physique : « J'ai terminé le match en me sentant bien et fort, et j'essaie d'améliorer encore ma condition physique. »

Enfin, concernant la situation de son coéquipier Dani Olmo, qui a quitté la rencontre sur blessure, il est resté prudent, déclarant : « Je ne sais pas ce qui est arrivé à Dani, et nous parlerons avec l'entraîneur et le médecin pour savoir ce qui s'est passé. »

Raphinha a conclu ses propos par une déclaration laconique sur la question de savoir si cette défaite affecterait le Clasico : « Cela ne nous affectera absolument pas. »