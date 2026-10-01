Les Pays-Bas ont arraché jeudi soir un point face à la Grèce en Ligue des nations : 2-2. Rafael van der Vaart a vu deux motifs de satisfaction du côté des Oranje : Noa Lang et Tijjani Reijnders.

Lors de la première période, tout a complètement mal tourné pour des Oranje en grande difficulté. Grâce à des buts de Fotis Ioannidis et Giorgos Masouras, la Grèce menait 2-0 à la pause.

Le sélectionneur Xavi a procédé à des changements forts à la mi-temps : Ruben van Bommel, Quinten Timber et Guus Til ont été remplacés par Lang, Ryan Gravenberch et Reijnders. Et cela a porté ses fruits. Les Pays-Bas ont été bien meilleurs et sont revenus à 2-2 grâce à des buts de Virgil van Dijk et Reijnders.

« Je trouve qu’il est bien, pour un entraîneur, de reconnaître sa propre erreur », a déclaré Van der Vaart après la rencontre au NOS, en faisant référence aux trois changements de Xavi à la pause. « Il y a aussi beaucoup d’entraîneurs qui s’en tiennent à leur composition de départ et qui se donnent encore un quart d’heure. Mais là, après une première mi-temps tout simplement dramatique, il a changé. »

« Noa Lang a été formidable et Reijnders a réalisé un grand match », a salué le consultant. « Donc, comme entraîneur, tu as quand même redressé la situation, même si, bien sûr, tu avais commencé de manière vraiment désespérante. »

Wim Kieft a constaté que les Pays-Bas étaient meilleurs avec le ballon après la pause. « C’est très facile de dire maintenant que Til et Timber ne sont pas assez bons, mais Reijnders et Gravenberch, c’est quand même un autre niveau », a déclaré Kieft.

Van der Vaart est d’accord avec lui. « Dynamiques et rapides. Ça ne pouvait pas être pire. Quand tu entres ensuite, tu joues aussi beaucoup plus libéré. Il faut quand même que je le dise. Mais on voyait tout simplement beaucoup plus d’envie. Ils ont aussi tout de suite remis de l’agressivité. »