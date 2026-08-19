Comme l’écrit Sport Bild dans sa dernière édition, l’entraîneur de Dortmund et son supérieur, le directeur général sportif Lars Ricken, se sont mis d’accord pour que les négociations contractuelles entre le club et Kovac n’aient lieu qu’une fois que Ricken lui-même aura prolongé son contrat avec les Schwarzgelben.

À l’heure actuelle, les deux contrats courent encore jusqu’à la fin de la saison imminente. Pour Ricken, une poursuite de la collaboration au-delà est considérée comme une simple formalité au vu des récents succès du BVB sur le marché des transferts.

La raison de cet accord serait la relation extrêmement amicale entre Kovac et Ricken. Ainsi, les deux auraient exprimé le souhait de continuer à travailler ensemble à Dortmund. Une prolongation de Ricken constituerait donc une sorte de condition à une signature de Kovac.

Le fait que le BVB soit, sur le principe, prêt à poursuivre avec le Germano-Croate sur le banc est connu depuis longtemps. La saison passée, Kovac a conduit le Borussia à une place de vice-champion assez sereine, même si le FC Bayern Munich n’a à aucun moment pu être sérieusement inquiété.

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Combien de victoires Niko Kovac a-t-il fêtées avec le BVB ?

L’homme de 54 ans avait pris les rênes de Dortmund en février 2025, après le licenciement de l’entraîneur de l’époque, Nuri Sahin, en raison d’un manque de résultats persistant.

Grâce aussi à Kovac et à une très bonne fin de saison en championnat, le BVB est encore parvenu à grimper à la quatrième place lors de la dernière journée, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Toutes compétitions confondues, Kovac a dirigé l’équipe jaune et noire à 72 reprises. Avec 43 victoires, douze nuls et 16 défaites, il a récolté en moyenne 1,97 point par match. Avec au moins 50 matches, le dernier à avoir affiché un tel bilan au BVB était Lucien Favre, qui a occupé ce poste de juillet 2018 à décembre 2020.