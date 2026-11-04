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PSV - Club Bruges : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

PSV vs Club Bruges
PSV
Club Bruges
Ligue des Champions

En Ligue des champions, le PSV affronte le Club Bruges. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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PSV - Club Bruges : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Philips Stadion

Le match entre le PSV et le Club Bruges débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

PSV - Club Bruges : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match sera diffusé en direct sur DAZN. Vous trouverez ci-dessous la possibilité de lancer le streaming en direct.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé au PSV et au Club Bruges ?

Le PSV aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par un succès 7-0 contre Willem II Tilburg en Eredivisie, une réponse nette après la défaite 1-2 face à l’ADO La Haye. En Ligue des champions, le PSV s’est imposé 1-0 à Porto, mais s’est incliné face au RB Leipzig et à l’Inter Milan, sur les scores respectifs de 0-1 et 1-0.

Le Club Bruges affiche une forme éclatante et a remporté ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est récemment imposée 2-4 sur le terrain du SV Zulte Waregem en championnat de Belgique. En Ligue des champions, Bruges a battu Lens 3-0 et l’Inter Milan 3-4 à l’extérieur : une série remarquable de cinq victoires sans défaite.

PSV

PSV - Forme

RBL
D1-0
HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
N1-1
WII
V7-0
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CLB

CLB - Forme

INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
But marqué (encaissé)
15/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

PSV - Club Bruges : compositions d’équipe

PSV vs Club Bruges compositions

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Formation
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-3-3
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeH. VanakenH. VanakenH. VetlesenH. VetlesenF. PottsF. PottsJ. VirgiliJ. VirgiliN. TresoldiN. TresoldiC. ForbsC. Forbs
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-2-3-1
PSV

Onze de départ

Club Bruges

Remplaçants

Entraineur

  • P. Bosz
  • I. Leko
PSV

Blessures et suspensions

Club Bruges

PSV - Club Bruges : forme récente

PSV

PSV - Forme

RBL
D1-0
HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
N1-1
WII
V7-0
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CLB

CLB - Forme

INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
But marqué (encaissé)
15/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

PSV - Club Bruges : bilan des confrontations directes

Face à face

PSVNulClub Bruges
1
1
1
Jeux d'amitié des clubs
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
FDM
4Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué3/3

PSV - Club Bruges : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
V
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301146+89
V
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
D
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
V
N
N
V
9
ArsenalArsenalARS
422062+48
N
N
V
V
10
ComoComoCOM
4211105+57
N
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
421196+37
N
V
V
D
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
14
InterInterINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
PSVPSVPSV
41212205
N
V
D
N
20
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
V
N
D
N
21
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
N
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
23
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
D
N
V
D
24
SSC NaplesSSC NaplesNAP
411257-24
N
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
411236-34
N
D
V
D
26
LensLensRCL
411237-44
N
D
D
V
27
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
AEK AthenesAEK AthenesAEK
4103511-63
D
D
D
V
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
402247-32
N
N
D
D
33
VikingVikingVIK
402259-42
N
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
401326-41
N
D
D
D
35
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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