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PSV - Club Bruges : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Philips Stadion

Le match entre le PSV et le Club Bruges débutera le 4 novembre 2026 à 21 h.

PSV - Club Bruges : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur DAZN. Vous trouverez ci-dessous la possibilité de lancer le direct.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté du PSV et du Club Bruges ?

Le PSV aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par un succès 7-0 contre Willem II Tilburg en Eredivisie, une réponse nette après sa défaite 1-2 face à l’ADO La Haye. En Ligue des champions, le PSV s’est imposé 1-0 à Porto, mais a perdu contre le RB Leipzig et l’Inter Milan, respectivement sur les scores de 0-1 et 1-0.

Le Club Bruges affiche une forme éclatante et a remporté ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est dernièrement imposée 2-4 sur le terrain du SV Zulte Waregem en championnat de Belgique. En Ligue des champions, Bruges a battu Lens 3-0 et l’Inter Milan 3-4 à l’extérieur, une série remarquable de cinq victoires sans défaite.

PSV - Club Bruges : compositions d’équipe

PSV - Club Bruges : forme

PSV - Club Bruges : bilan des confrontations directes

PSV - Club Bruges : les classements