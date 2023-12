PSG – Real Sociedad : Luis Enrique réagit au tirage et annonce la couleur !

Entraîneur du PSG, Luis Enrique vient de réagir au tirage au sort de Ligue des champions qui l’opposera à la Real Sociedad.

Après avoir terminé à la deuxième place du groupe F de Ligue des champions derrière le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain a été fixé sur son adversaire depuis l’après-midi du lundi. Après le tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA, les Franciliens ont été tirés au sort avec la Real Sociedad.

Paris se méfie de son adversaire

A l’instar des 15 autres équipes qualifiées pour les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain connaît, depuis lundi, l’équipe à affronter lors de cette étape de la prestigieuse compétition des clubs européens. Réagissant au tirage, le club francilien refuse de crier à la victoire, comme l’espèrent certains, qui voient le club espagnol comme une équipe facile à vaincre.

« La Real Sociedad est un club fantastique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable qui a terminé première du groupe, et un grand président qui fait un travail fantastique. Nous attendons avec impatience les matchs de Paris et de Saint-Sébastien, qui seront de grands moments », avait déclaré le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, au site officiel du club francilien.

Luis Enrique s’impatiente de retourner en Espagne

En conférence de presse, ce mardi, en prélude au match de la 17e journée de Ligue 1 contre le FC Metz au Parc des Princes, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a donné son avis sur le tirage au sort de Ligue des champions. Lucho a hâte de retourner en Espagne.

« Je suis content parce que j'avais très envie de rentrer en Espagne. On espérait retourner voir nos proches. On connaît très bien la Real Sociedad mais aussi leur entraîneur, leurs supporteurs et la ville qui est l'une des plus belles d'Espagne. Ils ont fini premiers de leur groupe devant l'Inter, finaliste. Ça va être un match très difficile pour nous », a déclaré l’ancien sélectionneur d’Espagne.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain accueille la Villarreal le 14 février 2024 à 21 heures avant de partir en Espagne le 05 mars pour la manche retour.