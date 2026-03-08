PSG : Le constat effrayant de Laure Boulleau sur l'état mental de Luis Enrique

Un navire parisien dans la tempête. Le Paris Saint-Germain aborde son huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea dans un climat de doute absolu. Après un parcours européen laborieux achevé à la onzième place et un barrage épique contre Monaco, le club de la capitale a rechuté en Ligue 1. La récente défaite cinglante au Parc des Princes face à ce même club monégasque (1-3) a mis en lumière une équipe fragile, manquant cruellement de confiance et d'efficacité. Face à cette crise de résultats, l'entraîneur espagnol semble désormais désemparé devant les maux de son effectif.

"Luis Enrique est inquiet mentalement"

Sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Laure Boulleau n'a pas mâché ses mots pour analyser la détresse du technicien parisien. Selon l'ancienne internationale française, le coach a perdu la main sur un groupe qui a pourtant tout gagné. "L'intensité qu'ils mettaient, la faim qu'ils mettaient pour aller chercher la gagne, ils l'ont perdue", a-t-elle tranché de manière glaciale. Pire encore, la consultante a lâché une véritable bombe sur l'état psychologique de l'Asturien et ses capacités de réaction : "Il n'a plus trop de leviers, il est inquiet mentalement pour son équipe".

Cette inquiétude palpable marque une rupture évidente dans la communication habituelle de Luis Enrique. Laure Boulleau a d'ailleurs souligné que "son analyse est lucide maintenant", alors qu'il avait par le passé tendance à sortir "des phrases à l'opposé de ce qu'on pouvait ressentir en regardant les matches". La réalité du terrain l'a brutalement rattrapé. Après le revers contre Monaco, l'entraîneur a lui-même avoué une "immense déception" et reconnu frontalement qu'il n'était "pas le moment d'aborder la Ligue des champions dans cet état".

Un "parapluie" pour préparer l'échec ?

Pour Bertrand Latour, également présent sur le plateau dominical, ce soudain élan de lucidité cache surtout une stratégie d'autodéfense. "C'était peut-être aussi une manière d'ouvrir le parapluie, de commencer à préparer les gens à ce qui peut éventuellement arriver", a-t-il décrypté, pointant du doigt l'absence totale de progression de l'équipe au fil des semaines. Le journaliste a également soulevé des dysfonctionnements majeurs, s'étonnant des "trois jours de repos par semaine" accordés aux joueurs et révélant que les voix qui avaient alerté en interne sur la situation avaient été priées de "se taire".

À l'aube de retrouver Chelsea pour une revanche très attendue après la finale du Mondial des clubs perdue l'été dernier (0-3), le temps presse cruellement. Le constat posé par les consultants et par l'entraîneur lui-même est alarmant, mais les solutions manquent à l'appel. Entre une possession souvent stérile, une fragilité défensive exposée par Monaco et des joueurs qui cogitent, Luis Enrique n'a plus que quelques jours pour opérer un miracle. S'il n'a effectivement plus aucun levier, comme le suggère la terrible vérité de Laure Boulleau, le PSG fonce droit dans le mur européen.