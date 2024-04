PSG - Barça, la grande décision du gouvernement après les menaces terroristes

Le gouvernement français a pris une décision importante sur le choc PSG – Barça après les menaces terroristes.

Le PSG reçoit mercredi le Barça dans son antre du Parc des Princes à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Mais si les joueurs eux sont sereins, ce n’est pas le cas des supporters qui font face à des menaces terroristes. Des menaces prises au sérieux par le gouvernement français qui n’a pas tardé à prendre une grande décision sur la rencontre.

La France a pris les mesures pour contrer les menaces terroristes

Alors que le PSG s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de sa saison contre le Barça, une grosse menace plane sur la rencontre. En effet, le groupe Etat Islamique a proféré des menaces à l’encontre des stades où se jouent les quarts de finale aller de la C1. « Tuez-les tous », pouvait-on lire dans le message posté par les terroristes. Rapidement, l’Etat français a pris ses dispositions pour renforcer la sécurité non seulement autour du stade, mais aussi à d’autres endroits stratégiques.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Oui, il y aura une protection particulière pour ce quart de finale mais non, ça ne sera pas le seul endroit car les terroristes peuvent aussi nous porter un certain nombre de coups là où on ne les attend pas. Nous avons vu, parmi les autres, une communication de l'État islamique qui vise particulièrement les stades, elle n'est pas nouvelle. (...) Il faut vraiment avoir un œil à 360° et ne pas se laisser avoir par la communication de l'ennemi qui nous amènerait à concentrer des forces quelque part et délaisser le reste. Il est évident que s'agissant de moments importants comme la Ligue des champions, nous avons des discussions », a annoncé le Ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin dans des propos relayés par RMC.

Une mesure exceptionnelle pour le choc PSG – Barça

Le gouvernement ne s’est pas contenté de renforcer la sécurité dans le pays. L’Etat français apporte en effet son aide aux autres nations qui abritent les quarts de finale pour repousser cette menace terroriste. Alors que l’UEFA se veut rassurant malgré ces menaces, Gérald Darmanin s’est assuré que la sécurité soit renforcée pour le match PSG – Barça.

« J'ai demandé ce matin à la DGSI de communiquer les informations que nous avions aux autres services des autres pays qui accueillent des quarts de finale. Pour ce qui concerne le match qui aura lieu en région parisienne, le Préfet de police avec qui je me suis entretenu très tôt ce matin, a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d'œuvre pour être au rendez-vous d'un renseignement préventif », a-t-il fait savoir.