PSG : Alain Casanova milite pour une défense à trois

L'ancien entraîneur de Toulouse, habitué à jouer à trois défenseurs, considère que le PSG peut largement utiliser ce dispositif.

Mauricio Pochettino cherche la bonne formule. Leonardo l'a confirmé, vendredi soir après la victoire contre Lille en Ligue 1, lors de sa venue en zone mixte. L'entraîneur argentin expérimente des choses afin de trouver la bonne formule pour que son équipe soit davantage convaincante dans le jeu tout en continuant à glaner des très bons résultats. Face à Leipzig et à Lille, le PSG s'est bien comporté en fin de match lorsque Mauricio Pochettino est passé à trois défenseurs centraux.

Grâce à ses latéraux offensifs et à ses trois défenseurs centraux, le PSG a paru plus libéré offensivement et a réussi à inverser la tendance lors de ces deux matches. De là à envisager utiliser ce système de jeu durant tout un match, c'est une possibilité. Dans une interview accordée à Le Parisien, Alain Casanova, qui a eu pour habitude de jouer à trois défenseurs axiaux lorsqu'il entraînait à Toulouse, a donné son point de vue sur la viabilité d'un tel dispositif au Paris Saint-Germain cette saison.

"Il faut tenir compte de plusieurs choses. La première, c’est le profil des joueurs qu’on a dans l’effectif et, la deuxième, l’équipe qu’on a en face. Achraf Hakimi ou Nuno Mendes sont des joueurs de côté très offensifs, on peut penser que ce serait une bonne chose de les placer haut, avec plus de liberté. Mais tout dépend de ce que veut faire Mauricio Pochettino…", a analysé l'ancien entraîneur de Toulouse.

"À partir du moment où ils ont pris Ramos, ils ont sûrement pensé qu’ils pourraient jouer à trois très costauds"

Alain Casanova considère que les latéraux sont adaptés à une défense à trois : "Ce n’est pas pareil si vous choisissez de défendre à trois ou à cinq, vous pouvez être à trois pour aller presser haut et récupérer le ballon vite, en essayant d’être dominateur dans le jeu de possession. Dans le cas du PSG, il y a le profil des défenseurs centraux aussi. À partir du moment où ils ont pris Sergio Ramos, ils ont sûrement pensé qu’ils pourraient jouer à quatre, mais aussi à trois très costauds".

"Ils ont recruté des latéraux qui sont presque des contre-attaquants naturels, que ce soit Hakimi, Mendes et même Bernat, ça ne pose pas de problème. Hakimi a été très bon dans un système à trois axiaux à l’Inter Milan, pareil pour Mendes avec le Sporting. Ils sont capables d’avoir beaucoup de profondeur, de jeu en rupture, d’attaquer énormément, et, après, on peut mettre un ou deux pivots défensifs pour équilibrer l’équipe", a ajouté l'ancien technicien français.

L'ancien entraîneur de Toulouse sait toutefois qu'il faudra trouver un équilibre pour réussir : "Faut-il faire défendre les offensifs ? C’est un autre problème, mais c’est peut-être la pierre angulaire de tout. S’il y a une mentalité défensive, c’est plus facile pour tout le monde. On s’aperçoit que ce n’est pas facile de faire défendre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, donc il faut être capable de trouver d’autres équilibres pour que l’équipe ne soit pas en difficulté à la perte du ballon".