Le Real Madrid a subi un coup dur pendant la trêve internationale, après que Kylian Mbappé s'est blessé au genou gauche lors de sa participation avec l'équipe de France, ce qui l'a contraint à quitter le terrain lors du premier match de la sélection française sous la direction de Zidane, dans l'attente des résultats des examens médicaux qui détermineront la durée de son absence.

Selon le quotidien espagnol « Sport », les premiers examens auxquels Mbappé s'est soumis en France ont révélé une blessure au tendon, ce qui a poussé la Fédération française de football à l'écarter du reste des matchs de la trêve internationale, avant que le joueur ne rentre à Madrid pour passer des examens complémentaires à Valdebebas.

Mbappé est arrivé à Madrid ce samedi et s'est rendu directement au centre d'entraînement du Real Madrid, où il a passé les examens avant de quitter les installations au bout d'une vingtaine de minutes.

Aucun diagnostic définitif ni aucune durée officielle d'absence n'a encore été communiqué, dans l'attente de l'achèvement de l'évaluation médicale.

Les premières informations font état d'une possible absence de l'attaquant français pour une période comprise entre 3 et 8 semaines, selon ce qu'a rapporté le quotidien « As » et relayé par des rapports proches du Real Madrid, mais cette durée reste incertaine jusqu'à la publication du diagnostic définitif.

Les inquiétudes se sont accrues au sein du club en raison des antécédents de Mbappé avec le genou gauche, après qu'il a souffert de problèmes dans la même zone la saison dernière, ce qui a affecté sa participation à plusieurs matchs importants, et l'a alors privé des confrontations face à Benfica et Manchester City.

Cette blessure survient à un moment délicat pour le Real Madrid, qui doit disputer des rencontres relevées au cours des prochaines semaines, à commencer par le Clasico face à Barcelone le 25 octobre au stade Spotify Camp Nou.

Si l'absence de Mbappé pour une durée comprise entre 6 et 8 semaines venait à se confirmer, le Real Madrid pourrait se priver des services de son attaquant français lors du Clasico, tandis que le club reste dans l'attente des résultats des examens définitifs pour trancher sur la durée de l'absence et l'ampleur de la blessure.

La blessure actuelle de Mbappé accentue l'inquiétude quant à son historique de blessures, le joueur ayant subi 7 blessures en plus de deux ans depuis son arrivée au Real Madrid, mais le club évite de tirer la moindre conclusion avant l'achèvement des examens médicaux et la détermination officielle de la nature de la blessure.