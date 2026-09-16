Première surprise : Klopp écarte une star de renom de la liste de l'Allemagne

Jürgen Klopp, le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, s'apprête à dévoiler demain jeudi sa première liste depuis qu'il a pris les rênes de la « Mannschaft », dans un contexte où de larges changements se profilent après une participation décevante à la Coupe du monde 2026 et une élimination précoce face au Paraguay.

Selon le journal « Bild », la liste attendue verra l'absence d'un nom majeur, celui de Leroy Sané, l'ailier de Galatasaray.

Une saison en dents de scie

Klopp souhaite entamer une nouvelle étape avec la sélection allemande, après la déception de la Coupe du monde et l'élimination précoce du tournoi, et il semble que Sané fasse partie des noms les plus notables qui manqueront à ce projet.

Le joueur, âgé de 30 ans, traverse une période en dents de scie avec Galatasaray depuis son transfert dans le championnat turc, alternant constamment entre des titularisations et un rôle de remplaçant.

« Bild » a indiqué que Sané avait fait part de son mécontentement à la direction du club turc concernant sa situation actuelle, mais ses statistiques cette saison ne lui accordent pas un grand avantage : il n'a en effet inscrit ni délivré le moindre but en 5 matches de championnat national.

Une déception au Mondial

Sané n'a pas non plus affiché le niveau attendu de lui lors de la Coupe du monde 2026, malgré le fait que l'ancien sélectionneur Julian Nagelsmann s'appuyait sur lui de manière régulière.

Alors que le joueur était l'un des éléments de base de l'effectif allemand, il a rarement laissé une empreinte marquante durant le tournoi, qui s'est achevé par une élimination décevante de la sélection.

Ainsi, il semble que le rêve de Sané de revenir dans les rangs de la sélection allemande sous la direction de Klopp sera reporté pour le moment, un coup dur pour le joueur qui a disputé 80 matches internationaux sous le maillot de la « Mannschaft ».

4 confrontations relevées

La sélection allemande se prépare à disputer 4 confrontations relevées en Ligue des nations de l'UEFA lors de la prochaine trêve internationale.

L'Allemagne joue contre les Pays-Bas le 24 septembre en cours, puis affronte la Grèce le 27 du même mois.

La sélection allemande affronte la Serbie le 1er octobre, avant de renouer avec la Grèce le 4 du même mois.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora