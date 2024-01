Pascal Dupraz critique la défense de l’OM et détruit Gattuso

Gennaro Gattuso prend cher de la part de Pascal Dupraz après le nul de l’OM contre le RC Strasbourg en Ligue 1, vendredi soir.

Pour son match en ouverture de la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été tristement accroché par le Racing Club de Strasbourg Alsace (1-1). Un match nul concédé en toute fin de match, qui laisse planer du doute sur la défense de l’équipe phocéenne. Ancien coach du SM Caen, Pascal Dupraz a sérieusement critiqué le coach marseillais.

Strasbourg méritait la victoire, selon Dupraz

Dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, ce samedi 13 janvier 2024, Pascal Dupraz a sévèrement jugé la prestation défensive de l'Olympique de Marseille contre Strasbourg, vendredi soir au Stade Orange Vélodrome. Pour le technicien français, les Strasbourgeois auraient pu gagner cette rencontre si les hommes de Patrick Vieira avaient des « pieds octogonaux ».

« Hier, c'était une purge, et il n'y a pas d'équilibre défensif à l'OM. Chaque fois que les Strasbourgeois étaient sur la contre-attaque, il n'y avait pas de sécurité défensive. Si les Strasbourgeois n'avaient pas les pieds octogonaux, ça aurait fait 5-1 pour Strasbourg », a lancé l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne.

Getty

Dupraz recadre Gattuso

Après le match nul concédé, l’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, déplorait un effectif limité. Le coach italien faisait recours à ses (7) joueurs partis pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Une raison insignifiante, selon Pascal Dupraz qui fait comprendre qu’il n’y a que deux des sept joueurs partis pour la CAN qui sont titulaires.

« Évoquer les sept joueurs qui sont à la CAN, ça ne suffit pas parce qu'il n'y en a réellement que deux qui sont titulaires. Bien sûr, ça creuse au niveau du banc. Mais c'est surtout que Marseille a semblé atone. C'était une défense à cinq, mais malheureusement ils amènent toujours le surnombre. Bien souvent, deux joueurs de l'axe se projettent et il n'y a plus personne pour défendre », a ajouté l’ancien entraîneur de Dijon.

Gennaro Gattuso devrait se trouver d’excuses ailleurs plutôt que d’évoquer les absences causées par la CAN.