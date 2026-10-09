Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a confirmé l'absence de son joueur brésilien Raphinha lors du match de demain contre Getafe en Liga, ainsi que lors de la rencontre face à Galatasaray en Ligue des champions, en raison des douleurs qu'il ressent à la jambe droite.

Le journal Sport a rapporté les propos de Flick lors de la conférence de presse, où il a confirmé vouloir gérer Raphinha avec prudence afin d'éviter que le joueur ne subisse une nouvelle rechute.

Flick a déclaré : « La blessure de Raphinha n'est pas grave, mais il faut tout de même en tenir compte, car il a subi de nombreuses blessures et nous devons prendre soin de lui. Il ne sera pas disponible demain, ni face à Galatasaray. »

Le joueur brésilien ne s'est pas entraîné avec le groupe lors de la dernière séance d'entraînement avant la rencontre contre Getafe. Raphinha est descendu sur la pelouse avant ses coéquipiers et a effectué un travail individuel sans se joindre aux exercices collectifs.

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Il a souligné : « L'importance de Raphinha dans le pressing ? Son absence peut-elle avoir un impact ? J'ai vu aujourd'hui à l'entraînement de bonnes choses en matière de pressing. Ils ont bien pressé quand ils ont perdu le ballon, et cela fait partie de notre mentalité. »

Il a insisté : « Raphinha et une approche différente lors de ses déplacements avec le Brésil ? Tout le monde souhaite jouer pour la sélection de son pays. C'est la mentalité de Raphinha. Il donne toujours le meilleur de lui-même. »

Dans un message indirect visant à embarrasser Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, Flick a expliqué : « Nous devons bien réfléchir à la nécessité qu'il joue en Australie et parcoure des milliers de kilomètres. C'est incroyable. Ils doivent choisir leurs matches amicaux, et ce n'est pas possible en Europe à cause de la Ligue des nations. »

Il a poursuivi : « Lorsque j'étais avec la sélection allemande, nous avions la possibilité d'aller en Argentine, au Brésil et au Paraguay, mais c'était parce qu'il y avait deux ou trois matches amicaux. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. C'est normal. »

Il a ajouté : « Il y a une énorme pression sur les joueurs. Ils n'ont pas de matches pour voir d'autres joueurs et laisser du repos à ceux qui jouent le plus de minutes. C'est la situation, et nous ne pouvons pas changer les calendriers. »

Il a ajouté : « J'aime ce que je vois quand je suis la sélection espagnole, que ce soit sur le plan des performances ou de la répartition du temps de jeu. La relation entre nous est très bonne. L'Espagne est la meilleure sélection du monde, et j'aime la regarder jouer. »

Concernant les options disponibles pour pallier l'absence de Raphinha, Flick a évoqué Gabriel Jesus comme l'un des candidats pour remplacer la star de la Seleção dans le onze de départ face à Getafe.

Flick a dévoilé son intention en déclarant : « Jesus débutera-t-il comme titulaire ? C'est l'idée, il a beaucoup progressé et il correspond à notre style. Il livre de très bonnes performances, il me plaît et il est prêt. »