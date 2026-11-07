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Paderborn - Eintracht Francfort : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

À la Home Deluxe Arena de Paderborn, le SC Paderborn reçoit l’Eintracht Francfort pour un duel de Bundesliga. Les deux équipes jouent des points importants au classement.

Après une série de résultats en dents de scie, Paderborn occupe la 15e place et a un besoin urgent de points pour s’éloigner de la zone de relégation. Son entraîneur, Ralf Kettemann, doit se passer de plusieurs titulaires habituels.

L’Eintracht Francfort arrive à la neuvième place du classement et a récemment montré des signes de progrès. Sa victoire 3-1 contre le Hambourg SV en Bundesliga le week-end dernier lui a donné confiance.

À l’Eintracht, Younes Ebnoutalib attire particulièrement l’attention. Avec six buts et une passe décisive, le joueur de 23 ans compte parmi les meilleurs attaquants du championnat. Il a aussi récemment fait ses débuts avec la sélection allemande sous les ordres du sélectionneur Jürgen Klopp. Sa valeur marchande et sa réputation ont explosé en très peu de temps.

L’entraîneur Adolf Hütter doit se passer de Jessic Ngankam et de Mario Götze à Paderborn, mais dispose autrement de l’ensemble de son effectif. L’Eintracht est arrivé avec le statut de favori.

Ceux qui souhaitent suivre le match en direct trouveront ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : qu’est-ce qui s’est passé à Paderborn et à l’Eintracht Francfort ?

Paderborn aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un 0-0 contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Auparavant, le SC Paderborn avait perdu 0-1 contre le VfB Stuttgart en Coupe d’Allemagne, après avoir battu le Hambourg SV 1-0 en championnat. Au total, Paderborn a inscrit trois buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

L’Eintracht Francfort compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Dernièrement, l’Eintracht s’est imposé 3-1 contre le Hambourg SV en Bundesliga. Francfort avait auparavant également battu le HSV 3-1 en Coupe d’Allemagne, mais avait subi une défaite 1-0 sur le terrain du Borussia Dortmund. Son plus mauvais résultat sur cette période est une lourde défaite 0-6 contre le RB Leipzig.

Paderborn - Eintracht Francfort : compositions

Paderborn - Eintracht Francfort : forme

Paderborn - Eintracht Francfort : bilan des confrontations directes

Paderborn - Eintracht Francfort : les classements