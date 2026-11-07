Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoPaderborn
Home Deluxe Arena
team-logoEintracht Francfort
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
Avec le concours de

Paderborn - Eintracht Francfort en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Paderborn vs Eintracht Francfort
Paderborn
Eintracht Francfort
Bundesliga

En Bundesliga, Paderborn affronte l’Eintracht Francfort. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone portable, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FrancemyCANAL
SuisseSky Sport Bundesliga 1
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieMBC Shahid
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le flux. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Paderborn - Eintracht Francfort : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
Home Deluxe Arena

À la Home Deluxe Arena de Paderborn, le SC Paderborn reçoit l’Eintracht Francfort pour un duel de Bundesliga. Les deux équipes jouent des points importants au classement.

Après une série de résultats en dents de scie, Paderborn occupe la 15e place et a un besoin urgent de points pour s’éloigner de la zone de relégation. Son entraîneur, Ralf Kettemann, doit se passer de plusieurs titulaires habituels.

L’Eintracht Francfort arrive à la neuvième place du classement et a récemment montré des signes de progrès. Sa victoire 3-1 contre le Hambourg SV en Bundesliga le week-end dernier lui a donné confiance.

À l’Eintracht, Younes Ebnoutalib attire particulièrement l’attention. Avec six buts et une passe décisive, le joueur de 23 ans compte parmi les meilleurs attaquants du championnat. Il a aussi récemment fait ses débuts avec la sélection allemande sous les ordres du sélectionneur Jürgen Klopp. Sa valeur marchande et sa réputation ont explosé en très peu de temps.

L’entraîneur Adolf Hütter doit se passer de Jessic Ngankam et de Mario Götze à Paderborn, mais dispose autrement de l’ensemble de son effectif. L’Eintracht est arrivé avec le statut de favori.

Ceux qui souhaitent suivre le match en direct trouveront ci-dessous toutes les informations sur sa diffusion.

Les sujets de la semaine : qu’est-ce qui s’est passé à Paderborn et à l’Eintracht Francfort ?

Paderborn aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est un 0-0 contre le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Auparavant, le SC Paderborn avait perdu 0-1 contre le VfB Stuttgart en Coupe d’Allemagne, après avoir battu le Hambourg SV 1-0 en championnat. Au total, Paderborn a inscrit trois buts et en a encaissé trois sur ces cinq matches.

L’Eintracht Francfort compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Dernièrement, l’Eintracht s’est imposé 3-1 contre le Hambourg SV en Bundesliga. Francfort avait auparavant également battu le HSV 3-1 en Coupe d’Allemagne, mais avait subi une défaite 1-0 sur le terrain du Borussia Dortmund. Son plus mauvais résultat sur cette période est une lourde défaite 0-6 contre le RB Leipzig.

SCP

SCP - Forme

VFB
D0-2
SVW
N2-2
HSV
V1-0
VFB
D0-1
BMG
N0-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SGE

SGE - Forme

RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
HSV
V3-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Paderborn - Eintracht Francfort : compositions

Paderborn vs Eintracht Francfort Équipes probables

3-5-2
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Formation
Eintracht Francfort crest
Eintracht Francfort
SGE
4-4-2
N. NollN. NollT. SchellerT. SchellerM. HansenM. HansenJ. ter HorstJ. ter HorstS. CastanedaS. Castanedateam-logoG. VidovicL. CurdaL. CurdaT. BaackT. BaackR. ObermairR. ObermairS. MarinoS. MarinoS. TiggesS. TiggesN. AtuboluN. AtuboluK. KosugiK. KosugiL. BrassierL. BrassierE. BaumE. BaumN. CollinsN. CollinsR. OnyedikaR. OnyedikaN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliR. DoanR. DoanC. UzunC. UzunY. EbnoutalibY. EbnoutalibF. ChaibiF. Chaibi
Eintracht Francfort crest
Eintracht Francfort
SGE
3-5-2
Paderborn

Onze de départ

Eintracht Francfort

Entraineur

  • R. Kettemann
  • A. Huetter

Paderborn - Eintracht Francfort : forme

SCP

SCP - Forme

VFB
D0-2
SVW
N2-2
HSV
V1-0
VFB
D0-1
BMG
N0-0
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SGE

SGE - Forme

RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
HSV
V3-1
But marqué (encaissé)
7/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Paderborn - Eintracht Francfort : bilan des confrontations directes

Face à face

PaderbornNulEintracht Francfort
3
0
2
Bundesliga
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FDM
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
1
FDM
Bundesliga
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FDM
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
1
FDM
Bundesliga 2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
4
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
2
FDM
11Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Paderborn - Eintracht Francfort : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
N
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
N
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
HambourgHambourgHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
83231318-511
V
D
V
D
N
10
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
11
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
14
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
91171225-134
D
N
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google