Mikel Oyarzabal, l'attaquant de l'équipe d'Espagne, a évoqué la nature de sa relation avec son jeune coéquipier Lamine Yamal, affirmant qu'ils étaient totalement différents.

Le duo se trouve au camp d'entraînement de la sélection espagnole avant les 4 prochaines rencontres de la Ligue des nations face à l'Angleterre, à la Croatie (deux fois) et à la République tchèque.

Oyarzabal a déclaré, dans des propos rapportés par "Radio Marca" : "Il est évident que nous sommes totalement différents, et peut-être totalement opposés, mais nous nous entendons extrêmement bien, et je crois que les contraires s'attirent souvent."

Il a également souligné : "Je vais essayer de l'aider par tous les moyens possibles. Je ne pourrai pas beaucoup l'aider sur le plan du terrain, sur le plan du football, car je ne pourrai pas lui dire grand-chose à ce sujet."

Il a conclu ses propos en disant, à propos du joueur du FC Barcelone : "C'est un joueur qui change le cours d'un match, non seulement par ce qu'il fait, mais par ce qu'il provoque chez l'adversaire, et par ce qu'il provoque chez ses coéquipiers également. Savoir qu'il est toujours présent fait une grande différence dans le football, et je crois qu'il n'est peut-être pas suffisamment reconnu à sa juste valeur."

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