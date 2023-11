Où voir le match de Manchester City contre les Young Boys ?

Manchester City et les Young Boys s’affrontent ce mardi en 4e journée de Ligue des champions. Où suivre le match en direct ? Eléments de réponse ici.

Leader du groupe G de la Ligue des champions, Manchester City va en découdre avec les Young Boys, ce soir du mardi 7 novembre 2023. Ce match va se jouer à l’Etihad Stadium, en Angleterre.

Sur quelle chaîne suivre le match City vs Young Boys en France ?

A partir de 21 heures, ce mardi 7 novembre 2023, le coup d’envoi dudit match sera donné en Angleterre. Contrairement aux autres confrontations de Ligue des champions, comme à l'aller (victoire 1-3 des Citizens), la rencontre opposant les champions en titre et les Young Boys ne sera pas diffusée sur l’étendue du territoire français.

Alors que le diffuseur de la rencontre en France est BeIN Sports, celui-ci ne pourra pas retransmettre les rencontres entre Manchester City et les Young Boys de Berne à cause d’une histoire de sponsor. En effet, l’entreprise Plus500, sponsor principal sur le maillot du club suisse, a vu ses publicités interdites en France par le ministère des Finances, pour cause de « promotion de produits financiers risqués » (trading).

L'article continue ci-dessous

Getty

Où suivre donc le match City vs Young Boys ?

Vu que la rencontre ne sera pas retransmise en France en raison de problèmes politiques, les fans décidés à suivre ce match, se demandent sur quelle chaîne la suivre. En effet, ils peuvent le faire sur d’autres chaînes de sport à l’étranger.

Il est possible de voir le match entre Manchester City et les Young Boys sur BeIn Sports Mena ou M Liga Campeones Espagne ou encore Canal+ Sport Afrique. Ceci à condition de se munir d'un IPTV. Faut-il rappeler que le match est prévu à 21 heures, ce mardi, à l’Etihad Stadium.

Avant le coup d’envoi, Manchester City est leader du groupe G avec 9 points devant le RB Leipzig (2e, 6 points). Les Young Boys complètent le podium avec un point au compteur tout compte l’Etoile Rouge de Belgrade (4e, 1 point).