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Serie A - Journée 10 2 nov. 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta-Parma est diffusé en exclusivité sur DAZN et ne fait pas partie des trois matches de cette semaine diffusés en co-exclusivité, également disponibles sur Sky Sport et en streaming sur NOW. Pour une durée limitée, la formule annuelle DAZN Full, payable en 12 mensualités, est proposée à 29,99 € par mois. Pour les supporters qui souhaitent suivre tous les matches de Serie A de l’Atalanta ou de Parme, DAZN MyClubPass, la formule consacrée à une seule équipe, est également disponible.

Atalanta-Parma est diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Pour suivre le match, un abonnement à la plateforme est nécessaire. Celle-ci est accessible sur smart TV, smartphone, tablette ou ordinateur.

La dixième journée de Serie A se clôture à la New Balance Arena de Bergame, où l’Atalanta de Maurizio Sarri reçoit le Parme d’Alberto Gilardino lors du match du lundi soir.

L’Atalanta aborde ce rendez-vous avec onze points en neuf matches, un total qui ne reflète pas ses ambitions cette saison. Deux matches nuls consécutifs, le 4-4 à domicile contre Frosinone et le 2-2 à Florence contre la Fiorentina, ont laissé l’Atalanta à la douzième place du classement, avec une défense qui continue de concéder trop d’occasions.

Sarri doit composer avec une infirmerie de plus en plus remplie. Aux joueurs blessés de longue date se sont récemment ajoutés Gianluca Scamacca et Raoul Bellanova, qui manqueront eux aussi cette rencontre. La responsabilité de mener l’attaque repose une nouvelle fois sur Nikola Krstovic, le Monténégrin qui a grimpé dans la hiérarchie offensive ces dernières semaines pour devenir le principal point de référence de l’Atalanta.

Parme arrive à Bergame dans une situation tout aussi compliquée. Le club occupe la dix-huitième place du classement et n’a toujours pas remporté de match depuis que Gilardino a remplacé Cuesta, limogé. Son dernier résultat est un 0-0 contre l’Udinese, un nul qui a mis fin à une série de trois défaites consécutives.

Pour les deux équipes, les trois points en jeu ce soir ont une importance considérable. L’Atalanta veut mettre fin à sa série de résultats irréguliers et se rapprocher des places européennes ; Parme, de son côté, a besoin d’une victoire pour s’éloigner de la zone de relégation.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualité des équipes

Sarri doit gérer une longue liste d’absents : Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova et Gianluca Gaetano sont indisponibles. Le onze probable de l’Atalanta comprend Carnesecchi dans les buts, avec Zappacosta, Scalvini, Obric et Bernasconi en défense ; Ederson et Pasalic au milieu ; Elmas, De Ketelaere et Zalewski derrière Krstovic.

Gilardino ne déplore aucun absent ni suspendu dans le groupe de Parme. Le onze probable comprend Daffara dans les buts, avec Diego Carlos, Troilo et Del Prato en défense ; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita et Valeri au milieu ; Lontani et Romero en attaque.

État de forme

L’Atalanta a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Elle a battu le Pafos FC 3-1 en Conference League, mais s’est ensuite inclinée contre l’AC Milan 3-2 en Serie A et contre l’Ajax 2-0 en Europe. Les deux nuls les plus récents, le 4-4 contre Frosinone et le 2-2 à Florence, montrent une équipe capable de marquer, mais qui connaît des problèmes défensifs évidents : douze buts marqués et douze encaissés sur les cinq derniers matches.

Parme a enregistré une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres de championnat. Le club a battu le Genoa 2-1, mais a ensuite subi de lourdes défaites contre l’Inter (3-0), le Torino (3-0) et la Lazio (2-1), avant le 0-0 de la dernière journée contre l’Udinese. En cinq matches, Parme a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque l’Atalanta s’était imposée 4-0 à domicile contre Parme en Serie A. Sur les cinq dernières rencontres officielles, le bilan est favorable au club de Bergame : trois victoires pour l’Atalanta, une pour Parme et un match nul. À noter le 2-3 de mai 2025, lorsque Parme s’était imposé à Bergame, et le 1-3 de novembre 2024, avec une victoire de l’Atalanta à l’extérieur.

Classement

Au classement de Serie A, l’Atalanta occupe la douzième place, tandis que Parme est dix-huitième.