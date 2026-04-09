« Ose un transfert record »… Le Bayern Munich anéantit les rêves du Real Madrid avant même qu’ils ne naissent

Les rumeurs selon lesquelles le Real Madrid s’intéresserait au recrutement de la star du Bayern Munich, le Français Michael Olise, ont récemment fait grand bruit dans le monde du sport.

L’attaquant s’est particulièrement distingué mardi dernier au stade Santiago Bernabéu, lors de la victoire bavaroise (2-1) sur la pelouse du club madrilène, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

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Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le Bayern Munich n’a aucune intention de négocier le départ d’Olise, même en cas d’offre record.

Romano ajoute : « Il règne une conviction totale au sein du club allemand qu’Olisé sera un pilier à long terme de leur projet. »

Selon le journaliste allemand Christian Falk, Florentino Pérez, président du Real Madrid, serait très impressionné par le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2029, et préparerait une offre comprise entre 160 et 165 millions d’euros pour tenter de le recruter.