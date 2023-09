OM : Un Italien et un Néerlandais ciblés pour le poste d’entraîneur

Pour entraîner l’Olympique de Marseille, plusieurs noms circulent depuis. Deux autres viennent de s’ajouter à la longue liste.

Après avoir officialisé sa démission, mercredi dernier, l’Olympique de Marseille est en quête effrénée d’un entraîneur pour succéder à Marcelino. En dehors de plusieurs noms, qui ont fuité ces dernières heures dans les médias, deux autres viennent de s’y ajouter.

Plusieurs noms dans la short-list pour succéder à Marcelino

Comme l’a évoqué GOAL, lundi, plusieurs noms de techniciens sont évoqués dans les médias pour prétendre succéder au technicien espagnol, Marcelino, démissionnaire. Ce dernier a déposé le tablier quelques jours après la houleuse réunion entre dirigeants et supporters de l’Olympique de Marseille. Les fans demandaient la démission de Pablo Longoria et déploraient le système de jeu mis en place par le technicien espagnol. Si Marcelino a, lui, pris la porte, Longoria, quant à lui, a décidé de rester en poste.

Pour succéder à l’ancien coach de Valence, des noms ont circulé depuis lundi. Parmi ceux-ci, on peut trouver Christophe Galtier. Ancien coach du Paris Saint-Germain, le technicien français aurait été approché par l’Olympique de Marseille pour diriger le club de sa ville natale. Un choix qui est très apprécié par certains supporters, mais d’autres, non. Mais ses problèmes extra sportifs, avec ce procès à venir en décembre en rapport avec les accusations de discrimination, pourraient lui coûter ce poste. Sinon, l’entraîneur français serait tenté par l’idée de diriger l’OM.

Aussi, les noms de Zinedine Zidane et Julen Lopetegui sont aussi évoqués ces dernières heures pour écouter le règne de Jacques Anardonado comme coach intérimaire de la formation phocéenne. Si le premier est associé récemment à Manchester United, le second, quant à lui, a été associé à l’OL au moment où les Gones cherchaient un coach pour succéder à Laurent Blanc, démis.

Un Néerlandais ou Italien pour finalement diriger l’OM ?

Après la défaite de dimanche contre le Paris Saint-Germain lors du Classique de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour mettre la main sur un coach. Décidé à trouver un entraîneur aussi vite possible pour succéder à Marcelino, la direction olympienne aurait approché deux nouveaux coaches.

En effet, selon les informations de La Provence, un technicien néerlandais et un italien auraient été proposés à l’Olympique de Marseille récemment. A en croire le quotidien régional, Ruud Van Nistelrooy (Pays-Bas) et Roberto Donadoni (Italie) sont les deux derniers noms étudiés par Longoria et sa direction. Respectivement anciens coaches du PSV Eindhoven et Naples, l’OM pourrait choisir entre le Néerlandais et l’Italien.