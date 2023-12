OM : Incroyable ! Gattuso écarte ce cadre de son onze contre Rennes

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a décidé de se passer d’un cadre dans son onze contre Rennes, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte dimanche, le Stade Rennais, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Vainqueurs sur la scène européenne en milieu de semaine, les deux équipes comptent continuer sur cette lancée ce soir. A l’OM, Gattuso va aligner une équipe capable de tenir face aux Rennais, mais sans un de ses cadres.

Gattuso écarte un joueur important en défense

Après sa victoire contre l’Ajax jeudi en Ligue Europa (4-3), l’Olympique de Marseille veut confirmer en Ligue 1. Et cela passe par une victoire contre une équipe de Rennes métamorphosée depuis l’arrivée de Julien Stéphan. Mais Gattuso ne compte pas faire dans la demi-mesure. Il est même capable de se séparer d’un cadre pour surprendre les Bretons. Si dans les buts, Pau Lopez reste indéboulonnable, en défense par contre, les hommes vont changer. En difficulté face à l’Ajax jeudi, Renan Lodi, qui était aligné à gauche, ne devrait pas être de la partie ce soir. L’international brésilien va être remplacé par Murillo.

Getty

Un autre cadre sera absent, toujours en défense

Toujours en défense, Gennaro Gattuso devrait faire sans un autre joueur important. Le technicien italien va reconduire la charnière centrale qui a joué jeudi. Chancel Mbemba sera alors préféré à Leonardo Balerdi pour évoluer aux côtés de Samuel Gigot. A droite de la défense de l’OM, Jonathan Clauss, lui ne devrait pas s’inquiéter pour sa place. Gennaro Gattuso évoluera donc avec une défense à quatre malgré les conseils d’un certain Eric Di Meco.

Gattuso renouvelle sa confiance à Aubameyang

Pour le reste, il n’y aura pas grand changements. Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout vont animer l’entrejeu. Devant ces derniers, Amine Harit devrait évoluer un peu plus haut dans une position de meneur de jeu. Aux côtés du Marocain, les ailes seront occupées par les Sénégalais, Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye. Enfin à la pointe de l’attaque, Pierre-Emérick Aubameyang, devrait sauf surprise, être présent pour confirmer que son triplé contre l’Ajax n’était pas un coup de chance. Le Gabonais rendrait ainsi la confiance qui lui est accordée par son coach, Gennaro Gattuso.

La compo attendue de l’OM contre Rennes

Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Murillo - Kondogbia, Veretout - Ndiaye, Harit, Sarr - Aubameyang