OM, Habib Beye fustige Pablo Longoria : "Il a lâché ses joueurs"

L’ancien marseillais, Habib Beye, n’a pas aimé l’attitude récente de Pablo Longoria.

Pablo Longoria pourrait quitter l’OM dans les prochaines heures. Marqué par sa réunion avec les supporters, le dirigeant espagnol songe à abandonner ses fonctions. Et Marcelino, le coach de l’équipe, pourrait le suivre par solidarité.

« Longoria aurait dû s’afficher un peu plus »

Un départ de Longoria provoquerait à coup sûr une grosse tempête au sein du club. Serait-ce vraiment une bonne nouvelle pour les Phocéens ? La question mérite d’être posée vu que l'Espagnol n'a pas fait que des mauvaises choses à Marseille.

Ce mercredi, Habib Beye, l’ancien défenseur emblématique du club, a été appelé à donner son avis sur la crise qui secoue la maison olympienne. Pour lui, Longoria n’est pas exempt de tout reproche. « Moi ce qui m’a déplu, c’est l’image des joueurs qui discutent avec les supporters après le nul contre Toulouse alors que Longoria les attend tranquillement dans le tunnel. J’aurais aimé que toute la direction prenne la mesure de ce que le club était en train de vivre et que Longoria s’affiche un peu plus », a-t-il déploré au micro de Canal+.

Concernant le litige avec les supporters, le coach du Red Star a confié : « Ce sont toujours des situations difficiles, avec cette notion de supporters et club et toute l’implication sportive qu’il y a. Il faut espérer qu’ils retrouvent un échange, et que ça ne soit pas une discussion unilatérale ».

Pour finir, Beye a déclaré que cette tempête peut finalement être un mal un bien pour les Olympiens si jamais tout finissait par rentrer dans l'ordre : « Ca s’embrase, mais de temps en temps il faut laisser ce feu exister ».