Ole Gunnar Solskjaer prend la défense de Donny Van de Beek

L'entraîneur des Red Devils a loué l'apport du Néerlandais, qui a peiné à apporter de la créativité au milieu de terrain, mardi soir, contre West Ham.

Ole Gunnar Solskjaer a volé au secours de Donny Van de Beek, mardi soir, après que Manchester United ait lutté contre West Ham pour atteindre les quarts de finale de la FA Cup. Scott McTominay a marqué le seul but du match en prolongations après une triste opposition à Old Trafford, où seuls six tirs ont été cadrés en 120 minutes.

Donny Van de Beek, signature estivale de 39 millions d'euros, a débuté au milieu de terrain, Bruno Fernandes prenant place sur le banc et Paul Pogba étant absent suite à une blessure à la cuisse. Privé de ses maîtres à jouer, Manchester United a eu du mal à trouver le chemin du but face à une équipe de West Ham à l'esprit défensif.

"En seconde période, toute l’équipe est tombée"

Mais Solskjaer était satisfait du rôle joué par Van de Beek. "Je pense qu'en première mi-temps, nous et Donny avons très bien joué. Nous avons créé des espaces et il en faisait partie. Il a fait son travail propre et bien rangé. En seconde période, toute l’équipe est tombée un peu et nous voulions juste faire quelques changements".

Ainsi, Van de Beek fut remplacé après 73 minutes. Outre le Néerlandais, Ole Gunnar Solskjaer a aussi pris le temps pour féliciter Dean Henderson et Mason Greenwood. "Mason a vraiment bien joué. Il a bien joué en gérant ses minutes, a disputé les trois derniers matches. Anthony [Martial] a joué à un match l'autre semaine et nous voulions qu'il termine le match. J'espère toujours que notre gardien passe une soirée tranquille quand nous jouons et la plupart du temps, c'est arrivé de cette façon".

"Aujourd'hui [Henderson] a tout arrêté, à l'exception de la dernière tête. En tant que gardien, pour rester concentré, vous devez garder un œil sur le ballon, puis soudain un moment se présente et vous devez faire un arrêt", a enfin analysé le technicien, soulignant la concentration de l'habituelle doublure de David De Gea.