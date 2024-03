OL : Exclu contre Lens, la sanction est tombée pour Ainsley Maitland-Niles

La Commission de discipline de la LFP a tranché après la biscotte rouge du joueur de l’OL, Ainsley Maitland-Niles.

Dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais s’inclinait (0-3) devant le Racing Club de Lens en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Mais le club rhodanien a terminé la rencontre en infériorité numérique après l’exclusion d’Ainsley Maitland-Niles. Ce dernier vient d’être fixé.

L’OL freiné

Sur une belle série depuis quelques semaines, l’Olympique Lyonnais a été freiné par le Racing Club de Lens le weekend dernier en championnat. En effet, les hommes de Pierre Sage, qui étaient sur une belle série de six victoires consécutives toutes compétitions confondues, ont été battus à domicile par les Sang et Or (0-3).

Un match qui a connu l’absence du capitaine des Gones, Alexandre Lacazette, blessé. L’absence de ce dernier a d’ailleurs été déplorée par le coach lyonnais, Pierre Sage, qui estimait que l’avant-centre français aurait pu changer le cours de la rencontre s’il était présent ce soir-là. Vers la fin de ce match, les Gones ont été réduits numériquement. A six minute de la fin du temps règlementaire, Ainsley Maitland-Niles a été expulsé (84e). Le défenseur des Rhodaniens est désormais fixé sur son sort.

La sanction d’Ainsley Maitland-Niles est connue

La commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi 6 mars pour statuer sur les différentes suspensions des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. En effet, l’instance a rendu son verdict suite à l'expulsion d'Ainsley Maitland-Niles lors du match contre Lens, dimanche dernier.

Après la décision de la Commission de discipline, Ainsley Maitland-Niles écope d'un match de suspension ferme et d'un autre avec sursis. L’ancien des Gunners d’Arsenal manquera donc le déplacement à Lorient, samedi, et ne sera de retour que l’autre weekend pour affronter Toulouse lors de la rencontre comptant pour la 26e journée du championnat de France.