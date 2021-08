OL, Bosz "ne regarde pas que le PSG" et demande des renforts

L'entraîneur de l'OL a évoqué la concurrence en Ligue 1 et a fait le point sur son effectif et ses souhaits pour la fin du mercato.

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, l'Olympique Lyonnais débute la saison sur une page vierge avec un nouvel entraîneur et de nouvelles ambitions. Les Gones visent bien évidemment une place sur le podium et un retour en Ligue des champions, mais ils ne se gêneront pas s'ils peuvent créer des problèmes au PSG comme l'a fait Lille la saison dernière. Présent en conférence de presse avant le premier match de Ligue 1 contre Brest, Peter Bosz a toutefois refusé de se concentrer uniquement sur le club de la capitale et est conscient que beaucoup d'équipes ont les mêmes ambitions que l'OL.

"Injouable de concurrencer le Paris Saint-Germain en Ligue 1 ? C'est difficile à dire. Je ne regarde pas seulement le PSG, il y a aussi Nice, Monaco, qui nous a même pris un joueur (Jean Lucas, ndlr), Rennes et Marseille. Pour moi, il y a beaucoup à découvrir, notamment comment les équipes jouent. On commence par Brest que j'ai bien analysé. C'est le club que je connais le plus pour l'instant !", a analysé le technicien de l'OL.

Peter Bosz est heureux des premiers pas de son équipe, mais en attend encore plus : "On a progressé dans notre façon de jouer. Mais c'est clair qu'on n'est pas prêt mais aucun club n'est prêt pour commencer le championnat après cinq semaines de préparation. Des joueurs sont arrivés en retard et il faut bien travailler physiquement. On doit beaucoup progresser dans notre façon de joueur même si on a déjà progressé."

Bosz craint un départ d'Aouar et donne le brassard à Dubois

Le Néerlandais a fait le point sur l'état de son effectif à deux jours du premier match contre Brest : "Il y a des joueurs blessés depuis longtemps que Jeff (Adelaïde) ou Jason (Denayer) qui ne s'entraînent pas avec nous. Il y en a d'autres qui n'ont repris que depuis deux jours comme Paqueta ou Kadewere. Cornet s'entraîne à part mais ne souffre pas d'un claquage. On va réfléchir si on prend Paqueta dans e groupe. Aujourd'hui, Cornet n'est pas opérationnel. Ça va être difficile pour ce week-end. Pour moi, un joueur doit faire au moins un entraînement pour jouer un match."

"Le capitaine? Ce sera Léo. J'en ai parlé avec des joueurs qui ton là depuis plus longtemps. un des noms donnés est celui de Léo. Ils m'ont expliqué pourquoi et j'étais d'accord avec eux. Il sera capitaine avec Moussa (Dembélé) en 2 et Houssem (Aouar) en 3", a ajouté Peter Bosz.

L'entraîneur de l'OL a réfuté les rumeurs faisant état de difficulté avec Rayan Cherki : "Ça se passe bien, il a 17 ans. Il a encore beaucoup à apprendre, mais même un joueur de 32 ans doit apprendre. Rayan a beaucoup de choses très intéressantes et beaucoup d'autres sur lesquelles il doit travailler. Je suis là pour donner la main aux jeunes joueurs et en faire de meilleurs joueurs qu'actuellement. Je suis là pour aider."

Enfin, Peter Bosz a affiché ses souhaits pour la suite et fin du mercato estival : "Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé. Heureusement, le mercato dure jusque fin août. On a le temps pour mieux équilibrer l'équipe. On a besoin de bons joueurs dans chaque ligne par rapport à notre façon de jouer. On a besoin de qualité. Houssem Aouar ? Il peut partir, c'est ça le foot moderne. Jusqu'au dernier moment, il peut partir."