Marcos Llorente, la star de l'Atlético Madrid, a annoncé sa retraite internationale avec la sélection espagnole, une décision surprise prise quelques semaines seulement après son sacre à la Coupe du monde 2026.

Llorente, âgé de 31 ans, a dévoilé sa décision via ses comptes sur les réseaux sociaux ce jeudi, affirmant que le choix de mettre un terme à son parcours avec la sélection est intervenu après une longue réflexion, et qu'il n'était lié ni au résultat de la Coupe du monde ni à son temps de jeu durant la compétition.

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Llorente a déclaré : « Après avoir longtemps réfléchi à la question, j'ai décidé de mettre un terme à mon étape avec la sélection. Je suis conscient que je suis encore jeune et que, peut-être, si je continuais à bien faire les choses, il me resterait encore des années pour continuer à jouer sous ce maillot. »

Il a ajouté : « Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprendront pas cette décision, et peut-être que moi-même je ne l'aurais pas comprise si je l'avais regardée de l'extérieur. Mais c'est une décision personnelle, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et qui, avant tout, vient de mon ressenti. Et que j'aille à la Coupe du monde ou non, que nous la gagnions ou non, j'avais déjà pris cette décision. »

Le joueur de l'Atlético Madrid a poursuivi : « Je ne peux qu'être infiniment reconnaissant envers toutes les personnes que j'ai rencontrées durant ces années, et qui ont rendu possible pour moi et ma famille de vivre des moments uniques et inoubliables. »

Llorente a conclu : « Je garderai tout ce que j'ai vécu, mais avant tout ces 52 derniers jours, avec un groupe formidable qui s'est battu jusqu'au bout pour placer l'Espagne au sommet. Et c'est ce que nous avons fait. Ce fut une fierté de représenter mon pays et de faire partie de cette histoire. Merci pour tout. Une accolade à tous. »

Une retraite précoce

La décision de Llorente intervient après un parcours international qui a duré près de 6 ans, depuis ses débuts avec la sélection espagnole en novembre 2020, période durant laquelle il a disputé 27 matches internationaux sans inscrire le moindre but, selon la Fédération espagnole de football.

Llorente faisait partie de la liste de l'Espagne à l'Euro 2020, disputé en 2021, et a également participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar, avant de clore son aventure internationale de la meilleure manière possible, avec le sacre au Mondial 2026.

Le joueur des Colchoneros a disputé 3 matches lors du dernier Mondial, dont la confrontation face à la France en demi-finale, qui s'est soldée par une victoire de l'Espagne (2-0).

Avec l'Atlético Madrid, Llorente évolue depuis 2019, après avoir débuté sa carrière professionnelle avec le Deportivo Alavés puis le Real Madrid, avant de rejoindre les rangs des Rojiblancos, avec lesquels il a été sacré champion du championnat espagnol lors de la saison 2020-2021.

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