Le Néerlandais Cody Gakpo, star de Liverpool, a rejoint la liste des blessés lors de cette trêve internationale, après s'être blessé au cours de sa participation avec la sélection de son pays face à la Serbie hier dimanche, à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

La sélection néerlandaise a annoncé aujourd'hui lundi, dans un communiqué officiel, que l'ailier Cody Gakpo, âgé de 27 ans, sera contraint de quitter le rassemblement de l'équipe nationale.

Les Pays-Bas ont déclaré dans leur communiqué : « Gakpo ne sera pas disponible pour le reste de la trêve internationale. L'attaquant s'est blessé dimanche lors du match aller contre la Serbie (1-2) et regagnera son club de Liverpool. »

Le communiqué a ajouté, selon les informations relayées par le réseau « Foot Mercato » : « Aucun remplaçant ne sera appelé pour Gakpo. La sélection néerlandaise affrontera la Grèce jeudi à Thessalonique, et conclura la trêve internationale le dimanche 4 octobre par un match à domicile contre la Serbie au stade Philips à Eindhoven. »

Gakpo avait été victime d'une grave blessure à la cheville à la suite d'un tacle violent du Serbe Saša Lukić, ressentant une vive douleur et réclamant aussitôt son remplacement avant de s'asseoir sur la pelouse. Selon les rapports, il devra passer des examens complémentaires afin de déterminer la gravité de la blessure.



