Le club turc de Fenerbahçe a annoncé avoir surmonté la crise qui l'a frappé ces derniers temps, en raison de son ancienne star marocaine Youssef En-Nesyri, actuel attaquant d'Al-Ittihad en Arabie saoudite.

Fenerbahçe a déclaré ce jeudi que la sanction prononcée à son encontre par la Fédération internationale de football la semaine dernière avait été levée, sanction qui lui interdisait de recruter de nouvelles recrues durant trois périodes de transferts.

Cette sanction était due au retard de Fenerbahçe dans le paiement de l'une des échéances du transfert de Youssef En-Nesyri en provenance de Séville, à l'été 2024, pour 19,5 millions d'euros, et à la demande du club espagnol réclamant le montant de la nouvelle échéance avant son terme.

Le club turc avait affirmé précédemment que la sanction était provisoire et qu'elle disparaîtrait dès le versement de la somme exigée, ce qui s'est effectivement produit, lui permettant ainsi de recruter de nouveaux joueurs sans aucune restriction à partir du mois de janvier prochain.

L'attaquant marocain a joué pour Fenerbahçe durant une saison et demie, de l'été 2024 à l'hiver 2026, disputant 79 matchs au cours desquels il a réussi à inscrire 38 buts et à délivrer 8 passes décisives.

En-Nesyri a quitté le club turc lors du dernier mercato hivernal pour rejoindre Al-Ittihad, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 15 millions d'euros, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.