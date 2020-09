OFFICIEL - Patrik Schick signe au Bayer Leverkusen

Prêté en Bundesliga la saison dernière, l'international tchèque reste en Allemagne et va rejoindre le Bayer Leverkusen.

Patrik Schick va continuer à évoluer en . Prêté par l' au contre 3,5 millions d'euros la saison dernière, l'attaquant tchèque de 24 ans a signé au , dans le cadre d'un transfert définitif ce mardi. L'AS Roma et le club allemand, qui disputera la cette saison, ont réglé les derniers détails de ce transfert ces dernières heures. Auteur de dix buts et trois passes décisives la saison dernière, Patrik Schick a signé jusqu'en 2025.

Rudi Völler, directeur général du Bayer, a commenté l'arrivée de l'attaquant tchèque sur le site officiel du club allemand : "Avec Patrik Schick, nous avons remporté un avant-centre de renommée internationale qui a démontré de manière impressionnante et constante ses qualités de buteur en et en . Les compétences de pénétration et de finition de Patrik feront du bien à notre jeu offensif. Et il a lui-même des coéquipiers qui peuvent bien le mettre en valeur, lui et ses forces".

Simon Rölfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen, s'est félicité du recrutement de Patrik Schick, un "avant-centre classique - techniquement compétent, fort de la tête et capable de sécuriser et de tenir le ballon. Patrik est également un joueur avec un sens particulier du but, pour obtenir la bonne position dans la surface de réparation. Avec lui, nous serons difficiles à contenir et à défendre".

Patrik Schick aura coûté environ 26 millions d'euros, plus bonus et pourcentage sur une future vente au club allemand. Pour rappel, l'attaquant tchèque était encore sous contrat jusqu'en 2022 avec l'AS Roma et avait été transféré en 2017 contre la somme de 42 millions d'euros au club italien. L'avant-centre de 24 ans n'a jamais réussi à s'imposer face à Edin Dzeko, dans la capitale italienne. Il sera chargé de faire oublier Kai Havertz et Kevin Volland à Leverkusen.