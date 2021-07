OFFICIEL - Le RB Leipzig s'offre le beau coup André Silva (Francfort)

Le RB Leipzig s'est attaché les services d'André Silva contre la somme de 23 millions d'euros. L'ex-attaquant de Francfort s'est engagé jusqu'en 2026.

Particulièrement discret durant l'Euro 2020 avec le Portugal (3 apparitions, 36 minutes de jeu), André Silva demeure toutefois un buteur redoutable. Preuve en est, l'ancien attaquant du FC Porto restait sur une saison 2020-21 de haute volée avec l'Eintracht Francfort, ayant inscrit 28 buts en 32 matches de Bundesliga.



Deuxième meilleur buteur du championnat allemand derrière l'inévitable Robert Lewandowski, André Silva, désormais âgé de 25 ans, était donc particulièrement convoité ces dernières semaines. On connaît désormais sa prochaine destination. Le Portugais va rester en Allemagne, lui qui s'est engagé en faveur du RB Leipzig.

Une opération estimée à 23 millions d'euros

Le club a officialisé son transfert dans la soirée de vendredi, via un communiqué officiel. "Le RB Leipzig a recruté André Silva de l'Eintracht Francfort pour le poste d'avant-centre. Le joueur de 25 ans reçoit un contrat à long terme de cinq ans jusqu'en 2026", a écrit le club allemand, qui a déboursé pas moins de 23 M€ dans l'opération.

Arborant fièrement sa nouvelle tunique, le buteur s'est dit très heureux de rejoindre un projet aussi ambitieux. "Je suis vraiment impatient de relever le nouveau défi au RB Leipzig. Le club a de grandes ambitions et de grands objectifs et je veux aider à les atteindre, surtout avec autant de buts que possible, bien sûr".

"Je veux vraiment jouer au plus haut niveau et cela signifie la Ligue des Champions. À Leipzig, j'ai la chance d'être en permanence dans la première classe. Les responsables du RBL ont rapidement su me convaincre par la vision du club et, surtout, la philosophie de jeu", s'est ainsi félicité celui qui va d'abord profiter de quelques vacances.