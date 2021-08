OFFICIEL - Ivo Grbic renforce Lille

Le LOSC a officialisé le recrutement du portier de 25 ans évoluant jusqu'à présent à l'Atlético Madrid. Il vient concurrencer Leo Jardim.

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. Lille tient enfin le successeur de Mike Maignan et il s'agit d'Ivo Grbic, doublure de Jan Oblak à l'Atlético Madrid. "Le portier international espoirs croate, Ivo Grbić (25 ans), portera le maillot du LOSC pour la saison 2021-22. Le gardien de but de l’Atlético Madrid s’est engagé avec le club lillois jusqu’à la fin de la saison sous forme d’un prêt assorti d’une option d’achat", a annoncé le LOSC dans son communiqué.

Le montant de l'option d'achat pour le portier de 25 ans serait d'environ 7 millions d'euros. Dans le communiqué officiel du LOSC, Ivo Grbic a délivré ses premiers mots en tant que joueur de Lille : "Je suis très heureux de rejoindre le LOSC et remercie le club pour l’accueil que j’ai pu recevoir. C’est une grande opportunité pour moi. J’ai l’intention de tout donner sur le terrain afin d’aider l’équipe cette saison".

L'article continue ci-dessous

Olivier Létang s'est félicité du recrutement du gardien : "Nous sommes ravis d’accueillir Ivo Grbić au LOSC. Après une riche expérience dans un grand club et aux côtés d’un grand gardien, Ivo possède aujourd’hui la maturité nécessaire, ainsi que toutes les qualités propres à son poste, pour prendre encore plus de responsabilités. Je suis heureux qu’il ait choisi le LOSC pour cela, persuadé qu’il effectuera une bonne saison et apportera toutes ses compétences au sein d’un effectif de qualité".

C'est officiel, le portier international espoirs croate, Ivo Grbić, portera le maillot du LOSC pour la saison 2021-22.



Lire le communiqué #MercatoLOSC w/ @NBFootball #WelcomeGrbic — LOSC (@losclive) August 19, 2021

En conférence de presse ce jeudi, Jocelyn Gourvennec avait déjà confirmé l'arrivée d'Ivo Grbic : "C’est un joueur suivi depuis longtemps, qui a la particularité d’avoir fait une saison avec un apprentissage à vitesse grand V à l’Atlético Madrid. Il a participé à la saison extraordinaire de l’Atlético (champion d'Espagne), en étant doublure d’un des meilleurs gardiens du monde qui est constant et qui joue tout le temps. Il a eu peu de temps de jeu mais il a envie de jouer".

"L’Atlético souhaitait le garder mais lui a la volonté de plus jouer. Il a de la personnalité, de l’envergure (1m95). Il est dynamique malgré sa grande taille. On retrouve ces profils dans beaucoup de sports. Il est bon au pied et dans le commandement, avec une bonne lecture du jeu. Il a beaucoup de qualités. On a dit à Léo qu’un gardien allait arriver. La concurrence fait partie de leur métier. A chacun d’exister dans la concurrence", a ajouté l'entraîneur du LOSC.

Avec la signature d'Ivo Grbic ce jeudi, Jocelyn Gourvennec a une chance de pouvoir compter sur son nouveau gardien dès ce week-end pour le déplacement à Saint-Etienne. L'ancien gardien de l'Atlético Madrid pourrait voir son contrat être homologué à temps par la Ligue pour qu'il puisse faire ses débuts dès cette troisième journée de Ligue 1. Dans le cas inverse, l'entraîneur du LOSC devra faire confiance à Leo Jardim.