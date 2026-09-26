En principe, cela fait déjà longtemps qu’il n’y a quasiment plus de doute sur le fait que Kane prolongera son contrat, qui court encore jusqu’en 2027. « Le frère et le père de Harry négocient actuellement avec Jan-Christian Dreesen. Je suis optimiste quant au fait qu’ils trouveront une bonne solution », a expliqué le membre du conseil de surveillance du FCB à l’Abendzeitung.

Seule la durée du contrat reste encore en suspens. Bien que Kane ait déjà 33 ans, une prolongation de plus d’un an lui tend les bras. « Avant, j’aurais dit : pour les joueurs de plus de 30 ans, il faut en principe ne faire que des contrats d’un an. Mais il y a des exceptions, quand tu es convaincu par un joueur. Et c’est le cas avec Harry », a déclaré Rummenigge, avant de souligner : « Il ne faut pas oublier : en trois ans, il n’a été blessé qu’une seule fois. Je peux moi-même m’en souvenir : quand j’avais un 3 devant, j’étais déjà pas mal sujet à des problèmes musculaires. »

Par exemple, dans un passé récent, des légendes du club comme Arjen Robben ou Franck Ribéry n’avaient elles aussi reçu plus que des contrats d’un an dans le dernier automne de leur carrière. Mais la situation est différente pour Kane en raison de ses rares blessures – en réalité, il n’a connu que quatre petites absences forcées depuis son arrivée à l’été 2023. En conséquence, il n’a jamais vraiment été question jusqu’à récemment que le capitaine de la sélection anglaise ne prolonge que d’un an.

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Nouveau contrat pour Harry Kane : que reste-t-il à négocier ?

Néanmoins, à en croire certaines sources, c’est encore la formulation exacte qui poserait problème. Alors que le club munichois voudrait apparemment prolonger le contrat de seulement deux années supplémentaires, jusqu’en 2029, Kane aimerait voir figurer une option pour une saison de plus, jusqu’en 2030. Il y a quelques jours, le buteur avait déjà laissé entendre qu’un accord était proche.

« Nous avons de bonnes discussions et nous sommes très proches d’un accord », a déclaré Kane au journal anglais Independent, avant d’ajouter : « Il reste encore quelques détails à régler. Je pense que cela ne prendra plus très longtemps avant qu’il y ait une annonce. » Kane se sentirait « très à l’aise dans l’équipe, avec l’entraîneur et dans l’environnement du club ».

Depuis son transfert de 95 millions d’euros de Tottenham Hotspur au FCB, Kane affiche un bilan impressionnant de 101 buts en 98 matches de Bundesliga. En Ligue des champions, Kane a trouvé le chemin des filets à 34 reprises pour le club munichois en 39 rencontres. Cette année, il fait en outre partie des favoris pour le Ballon d’Or, après avoir décroché le Soulier d’or avec un total de 73 buts pour le Bayern et l’Angleterre.