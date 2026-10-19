Le directeur général Lars Ricken a expliqué : « Kos souffre d’une lésion ligamentaire au pied. Il ne prendra pas l’avion pour Bakou et ne pourra pas non plus jouer contre Francfort samedi. C’est évidemment contrariant, mais nous avions d’abord craint pire après avoir vu les réactions de ses coéquipiers. »

Karetsas était entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place de Maximilian Beier (62e), lors du déplacement du Borussia à l’Alte Försterei (0-0) samedi. Le milieu offensif s’est blessé en tentant de pivoter autour de Rani Khedira, de l’Union, dans sa propre surface de réparation.

Sa jambe s’est tordue et il souffrait visiblement beaucoup. Pendant que Karetsas recevait des soins, le capitaine du BVB, Nico Schlotterbeck, a immédiatement signalé au banc qu’il ne pouvait pas continuer. Karetsas a quitté le terrain en boitant, soutenu par des membres du staff. Le jeune Américain Mathis Albert l’a remplacé à la 70e minute.

Son adversaire Khedira lui a ensuite souhaité un bon rétablissement sur Sky : « J’espère qu’il ne sera pas absent trop longtemps. »

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Contre qui le BVB jouera-t-il dans les prochaines semaines ?

Les semaines difficiles se poursuivent donc pour Karetsas. La recrue de 18 ans, qui avait fait forte impression après son transfert estival de 30 millions en provenance du KRC Genk, cherche toujours à retrouver sa forme depuis son effondrement en Ligue des champions contre le FC Villarreal début septembre.

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Sa situation doit être réévaluée après le match contre Francfort, le week-end prochain. Dortmund aura ensuite deux rendez-vous difficiles : en Coupe d’Allemagne, le Werder Brême, rival de Bundesliga, se rendra au Signal Iduna Park, avant que le BVB n’affronte le FC Bayern en championnat.