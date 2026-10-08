La star espagnole David Silva a dévoilé un candidat surprise pour le Ballon d'Or 2026, tout en donnant son avis sur la lutte pour le titre de Liga cette saison entre le Barça et le Real Madrid.

David Silva nous a tous régalés par son talent balle au pied jusqu'à sa retraite à l'été 2023. Âgé de 40 ans et originaire des îles Canaries, le joueur a connu une carrière réussie avec Valence, Manchester City et la Real Sociedad, en plus d'avoir porté le maillot de la sélection espagnole entre 2006 et 2018.

Trois ans après sa retraite, il a désormais annoncé qu'il allait jouer avec le club de Sham Shui Po à Hong Kong, pour un seul match.

Dans l'émission « El Partidazo » sur la radio « Cope », Silva a révélé son candidat au Ballon d'Or, estimant qu'il devait revenir à un joueur espagnol.

Silva a choisi Fabián Ruiz, l'actuel milieu de terrain du Paris Saint-Germain, pour remporter le Ballon d'Or.

Il a poursuivi : « Pour moi, le collectif est le plus important, car sans lui on ne peut pas gagner. Mais bon, si je dois le donner à quelqu'un, ce sera Fabián, car il a remporté le plus grand nombre de titres ces deux dernières années. Il a été un joueur important pour le Paris Saint-Germain, puis pour la sélection nationale. Il n'est pas suffisamment reconnu, je ne sais pas pourquoi, car c'est un joueur formidable. Je l'admire beaucoup, et il a réalisé un travail incroyable dans la discrétion. »

Il a ajouté : « Rodri l'a déjà remporté ; sinon je l'aurais cité également. »

Concernant le Real Madrid et la possibilité de combler l'écart de six points qui le sépare du Barça et de remporter le championnat, sa réponse a été tranchante : « Si le Barça continue sur cette lancée, ce sera impossible. »

Il a poursuivi : « Il joue à un très haut niveau et propose un rendement remarquable depuis de nombreuses années avec cet entraîneur (Flick), et il a excellemment renforcé son effectif. S'il se maintient à ce niveau, il n'aura pas de concurrents. »

À côté de cela, il a souligné que le Real Madrid reste le Real Madrid : « On ne peut jamais l'écarter, car il possède des joueurs formidables, et s'il maintient un niveau proche jusqu'à la fin du championnat, il pourra rivaliser. Mais je le répète, si le Barça se maintient à ce niveau, je ne pense pas que ce soit possible. »