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Naples-Arsenal en Ligue des champions de l’UEFA : tout ce que vous devez savoir

SSC Naples vs Arsenal
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Aperçu complet du match entre le SSC Naples et Arsenal en Ligue des champions de l’UEFA. Nous passons en revue les résultats du championnat domestique du week-end, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de mercredi soir au Stadio Diego Armando Maradona.

SSC Napoli vs Arsenal : détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Diego Armando Maradona

Le coup d'envoi de SSC Napoli-Arsenal sera donné le 9 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Un choc européen sous les lumières de Naples

Le SSC Napoli retrouve son stade pour recevoir le géant anglais Arsenal au Stadio Diego Armando Maradona et lancer sa campagne de phase de ligue de l'UEFA Champions League. Restant sur une défaite crève-cœur en championnat le week-end dernier, les Partenopei espèrent s'appuyer sur leur public passionné pour se relancer et prendre de précieux points d'entrée. Pour Arsenal, se déplacer en Italie avec un parcours parfait en championnat représente une occasion en or de s'affirmer comme un prétendant du groupe dès le coup d'envoi.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Le scénario fou tardif des Partenopei à San Siro

Le SSC Napoli aborde mercredi soir avec l'objectif de corriger ses failles défensives après avoir subi une défaite spectaculaire 3-2 sur la pelouse de l'Inter Milan en Serie A lors de la 3e journée, le 5 septembre. Après une première période sans but, Matteo Politano et Rasmus Højlund ont marqué en début de seconde période pour donner à Naples une avance confortable de 2-0. Cependant, l'Inter a répondu avec trois buts sans réplique, conclus par un but victorieux de Lautaro Martínez à la 90e minute, laissant l'équipe de Massimiliano Allegri bredouille et désireuse de retrouver sa solidité structurelle.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz et Ødegaard mènent le retour d'Arsenal dans le derby

Arsenal se rend à Naples avec une dynamique maximale après avoir arraché une palpitante victoire 2-1 contre son rival londonien Chelsea à l'Emirates Stadium en Premier League lors de la 3e journée, le 6 septembre. Menée dès la deuxième minute, l'équipe de Mikel Arteta a réagi avec l'égalisation de Kai Havertz avant que le capitaine Martin Ødegaard n'inscrive le but de la victoire peu après la mi-temps. Ce succès porte à trois victoires consécutives le début de saison parfait d'Arsenal sur la scène nationale, preuve de la solidité mentale et de la maturité tactique nécessaires lors des soirées européennes difficiles.

Les enjeux du Stadio Diego Armando Maradona : un test européen sous haute pression

Les confrontations entre ces deux équipes mettent en lumière des philosophies tactiques opposées, avec les dispositifs de contre-attaque directe de Naples qui défient la maîtrise méthodique de la possession d'Arsenal. Le duel physique entre Rasmus Højlund et Gabriel Magalhães sera l'un des principaux points d'attention, tandis que le duo du milieu d'Arsenal composé de Declan Rice et Martin Ødegaard cherchera à dicter le tempo face à Stanislav Lobotka. Avec des écarts infimes qui déterminent la progression dans le format élargi de la Champions League, l'affiche de mercredi promet un intense suspense dès le coup d'envoi.

Actualité des équipes et effectifs

SSC Naples vs Arsenal Équipes probables

SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Entraineur

  • M. Allegri

Massimiliano Allegri dirige Naples pour cette rencontre, bien qu'aucune information confirmée concernant des blessures ou des suspensions ne soit disponible à ce stade, et aucune composition probable n'ait été publiée. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi, à mesure que le club communiquera les informations officielles sur le groupe.

Mikel Arteta présente son Arsenal avec des informations confirmées actuellement tout aussi limitées. Aucune blessure ni suspension n'a été officiellement recensée, et aucun onze probable n'a été publié. D'autres nouvelles concernant l'équipe sont attendues avant le match.

Forme

NAP

NAP - Forme

CEL
N1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
D1-2
INT
D3-2
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ARS

ARS - Forme

COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
But marqué (encaissé)
10/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Naples aborde cette rencontre avec un bilan de V-V-N-V-D sur ses cinq dernières sorties, même si deux de ces victoires ont été obtenues en amicaux de pré-saison. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-2 à domicile contre Côme en Serie A, le 30 août, un revers qui a suivi une victoire positive 2-0 à l'extérieur à Gênes la semaine précédente. Sur ces cinq matches, Naples a inscrit 12 buts et en a encaissé sept, la victoire 6-2 en pré-saison contre l'Aris Thessalonique étant le résultat le plus marquant en termes de rendement offensif.

Arsenal arrive avec cinq victoires en cinq matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 sur la pelouse d'Aston Villa en Premier League le 31 août, et le club n'a laissé échapper aucun point depuis le début de la saison. Arsenal a inscrit 10 buts sur ces cinq matches et n'en a concédé qu'un seul, affichant une solide assise défensive tout au long de la période. Deux clean sheets consécutifs en compétition soulignent la solidité défensive qu'Arteta a bâtie.

Confrontations directes

Face à face

SSC NaplesNulArsenal
1
1
3
Ligue Europa
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Ligue Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Ligue des Champions
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
FDM
4Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue Europa le 18 avril 2019, lorsque Arsenal s'est imposé 1-0 au stade Diego Armando Maradona pour valider sa qualification. Arsenal avait remporté les deux manches de cette confrontation, après avoir battu Naples 2-0 à l'Emirates une semaine plus tôt. Les deux clubs s'étaient également affrontés lors de la phase de groupes de la Champions League en 2013, avec une victoire 2-0 de chaque équipe à domicile. Sur les cinq confrontations recensées, chaque équipe compte deux victoires et un match s'est terminé par un nul.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

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