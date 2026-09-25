Musiala et Havertz portent un double coup aux plans de Klopp

Jürgen Klopp, le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, a essuyé son premier coup au niveau de sa liste de joueurs après le match contre les Pays-Bas, avec la confirmation des absences de Jamal Musiala et Kai Havertz pour cause de blessure. Les deux hommes ont été contraints de quitter prématurément le stage de la « Mannschaft » et ne prendront pas part aux trois matchs internationaux restants durant cette trêve.

Klopp a été contraint d'apporter le premier changement à sa liste après seulement 90 minutes de son tout premier match en tant que sélectionneur de l'Allemagne, qui s'est soldé par un match nul 1-1 face aux Pays-Bas en ouverture du parcours de l'équipe en Ligue des nations, hier jeudi soir.

Les blessures de Musiala et Havertz

Musiala a subi une déchirure des fibres musculaires de la cuisse durant l'échauffement, avant la rencontre contre les Pays-Bas à Amsterdam. Son absence devrait durer, selon les informations de la chaîne « Sky Sport », entre 3 et 4 semaines.

Quant à Havertz, la Fédération allemande de football a annoncé qu'il souffrait d'une élongation musculaire, confirmant ainsi l'absence du duo pour les trois prochains matchs avec la sélection.

La blessure de Musiala représente un cas différent de ce dont le joueur avait souffert par le passé, à savoir des absences temporaires liées à un trouble neurologique, puisque son absence cette fois-ci est due à une blessure musculaire liée au football.

Klopp appelle Wirtz et Burkardt

Klopp s'est empressé de compenser ces absences, après avoir décidé d'appeler Florian Wirtz et Jonathan Burkardt de manière anticipée, en vue de la confrontation contre la Grèce dans la ville d'Augsbourg dimanche prochain.

Les deux joueurs devaient rejoindre la sélection ultérieurement, en préparation des troisième et quatrième matchs de la trêve internationale actuelle, mais les blessures de Musiala et Havertz ont précipité leur arrivée.

Klopp s'attendait à ces absences

Klopp avait laissé entendre, après le match contre les Pays-Bas, la possibilité de l'absence du duo, déclarant : « J'espère que ce ne sera pas grave et que les deux joueurs pourront retrouver rapidement leur disponibilité. Ils ne seront probablement pas disponibles pour le match de dimanche. »

La sélection allemande disputera la rencontre contre la Grèce avec pratiquement le même effectif en nombre, Klopp ne disposant que de 24 joueurs, ce qui signifie qu'il devra à nouveau écarter l'un d'eux de la liste finale du match.

Avant la confrontation contre les Pays-Bas, Klopp avait été contraint d'écarter de sa liste Bambasi Konté, le joueur de Hoffenheim, mais il a assuré au joueur offensif qu'il aurait une place dans la liste du match de dimanche.